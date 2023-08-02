الوصل يخسر أمام كلباء في النمسا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم، بثلاثة أهداف لهدفين أمام نظيره اتحاد كلباء في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء في النمسا، قبل يوم من عودة الإمبراطور إلى دبي من معسكره الخارجي خلال الفترة من 8 يوليو الماضي حتى الثاني من أغسطس الجاري في سلوفينيا والنمسا، استعدادا للموسم الجديد.

سجل للوصل، أداما ديالو وفارس خليل، فيما سجل لكلباء، اندريس، وثنائية بامضاء فيليب كيش.

لعب الوصل في بداية المباراة، بتشكيلة ضمت خالد السناني، وسفيان بوفتيني وسالم العزيزي وفارس خليل وبيريز، وخيمينيز وسياكا وبوبليتي وناصر سالم، واداما ديالو وهاريس.

وتعد مباراة اتحاد كلباء، الودية الخامسة التي يخوضها الوصل في معسكره الخارجي، بعدما التقى ماتشافا شاباتس الصربي في سلوفينيا، وفاز بهدف دون رد بامضاء نجمه الدولي فابيو ليما، والشمال القطري "2-2"، وابولون القبرصي "1-1"، والريان القطري "3-3".

وتعود بعثة فريق الوصل الخميس المقبل إلى دبي في ختام معسكره الخارجي في سلوفينيا والنمسا، على أن يستأنف تدريباته في معقله بزعبيل بعد تمتعه براحة قصيرة.

ومن المتوقع أن يلعب الوصل مباراة ودية سادسة وأخيرة أمام فريق تحدد هويته لاحقا، قبل خوض مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد، وذلك أمام ضيفه فريق الإمارات في الجولة الأولى من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات في 19 أغسطس الجاري.

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