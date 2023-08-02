عبدالرحمن محمد: النصر غير مطالب بالدوري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد عبدالرحمن محمد، لاعب منتخبنا الوطني والنصر سابقاً، أن «العميد» غير مطالب بتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد بعد الظهور بصورة سلبية في الموسم الماضي، وإنما مطالب بإحراز مراكز متقدمة في الدوري، إضافة إلى المنافسة على الألقاب في البطولات الأخرى، مشيراً إلى أن «العميد» عليه تحسين الصورة والتعامل مع البطولة خطوة بخطوة لتقديم أفضل مستوى وتحقيق النتائج التي يتطلع إليها عشاق ومحبو «العميد».

وأضاف عبدالرحمن محمد لـ «البيان»: إن الإدارات التي تولت مهمة الإشراف على النصر على مدار المواسم السابقة حرصت على تجهيز الفريق مبكراً على مستوى التعاقدات الصيفية، لكن هناك عدة عوامل لم تخدم الفريق أبرزها الانطلاقة غير الجيدة في الجولات الأولى لمسابقة الدوري، والتي انعكست على الفريق، مشدداً على أهمية التمسك بالصبر.

تدارك جيد

وأشار عبدالرحمن محمد إلى أن النصر تدارك الموقف بصورة جيدة بعد رحيل اللاعب الكونغولي سيدريك باكامبو الذي تم التعاقد معه مؤخراً إلى فريق غلطة سراي التركي، حيث إن التمسك باللاعب مع عدم رغبته في البقاء لن يخدم الفريق في الفترة المقبلة، مشيداً بسرعة إنجاز الصفقة البديلة في غضون نحو 10 أيام مع المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني، مما يؤكد أن إدارة شركة الكرة وضعت في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات البديلة.

وتطرق لاعب منتخبنا والنصر إلى الصفقات الجديدة في صفوف «العميد»، وقال إن استمرار الثنائي عادل تاعرابت وزميله سمير ميميشفيتش بمثابة خطوة إيجابية ومكسب للفريق عطفاً على العطاء والأداء للاعبين في الموسم الماضي، حيث قدم تاعرابت مستوى مميزاً ويعتبر من أبرز اللاعبين الأجانب الذين قدموا أدواراً كبيرة سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها، بينما يتميز البوسني سمير بقدرته على أداء واجباته الدفاعية بكفاءة، إضافة إلى الارتكاز الذي يجيد اللعب فيه بصورة أفضل من الدفاع.

سيرة جيدة

وأضاف: يملك اللاعب الجديد البرتغالي ميدييروس سيرة ذاتية جيدة، والذي انضم إلى صفوف النصر قادماً من سبورتينغ براغ، لكن النصر كان يعاني من مشكلة التهديف رغم الوصول إلى المرمى من العمق والأطراف، وأتمنى أن يحقق المهاجم الجديد الإيطالي مانولو غابياديني الإضافة المطلوبة للفريق.

دائرة المنافسة

ولفت عبدالرحمن محمد إلى أن الموسم المقبل سيكون بمثابة امتداد للموسم الماضي، والذي شهد اتساع دائرة المنافسة بين الأندية، ومن المتوقع أن يستمر المشهد .

وعن أبرز الأندية المرشحة للقب الدوري، قال إن الأندية المنافسة على درع الدوري هي شباب الأهلي والعين والشارقة والجزيرة، بينما قد يشهد الموسم حضوراً أقوى من أندية الوصل والوحدة والنصر.

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