الصقور يخسر أمام القادسية في وداع معسكر تركيا

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد عيسى

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خسر الصقور مباراته الإعدادية الأخيرة في معسكر تركيا أمام القادسية السعودي 1-2 قبل عودته، أمس، إلى رأس الخيمة لمواصلة برنامج التحضيري للموسم الجديد، الذي يشهد عودته للمحترفين بعد غياب موسم واحد.

تعاون كبير

وقال عبد الله العاجل مشرف الفريق: إن التحضيرات سارت على أفضل نحو في الفترة الماضية، وإنها شهدت تعاوناً كبيراً بين اللاعبين والجهاز الفني، بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية بدنياً وفنياً، كاشفاً عن تحقيق المعسكر للفائدة المطلوبة، مثل انسجام الجدد مع القدامى، ورفع معدل اللياقة البدنية، ودعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

وأكد العاجل سلامة جميع أفراد البعثة، وقال: إنه لا توجد إصابات وسط اللاعبين، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدعم الكبير، الذي تقدمه إدارة النادي للفريق واهتمامها المستمر باللاعبين، وقال إنهم يأملون أن ينعكس العمل، الذي تم سابقاً، والاهتمام المتوفر للفريق على نتائجه في المباريات التنافسية في البطولات المحلية، وتقديم مستويات ترضي الجماهير، مؤكداً أن الفريق سيواصل بالجدية ذاتها، خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى كامل الجاهزية قبل بدء مباريات الموسم الرسمية.

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