الوحدة يحلّق عالياً إلى ربع نهائي البطولة العربية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الوحدة جدارته بتأهله إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم عن المجموعة الرابعة بانتصارين متتاليين على الكويت الكويتي في الجولة الأولى، وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية، أول من أمس، ليجمع 6 نقاط في رصيده بصدارة المجموعة مع الرجاء المغربي، الذي رافقه إلى ربع النهائي بالرصيد ذاته من النقاط، ومنحا سوياً تأشيرة خروج مبكر للكويت وشباب بلوزداد.

وبرهن «العنابي» بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قوته، وفاجأ جمهوره بظهور مختلف ومتميز، على الرغم من الدفع بتشكيلة من العناصر الشابة في مباراة شباب بلوزداد، وجلوس أبرز النجوم على مقاعد البدلاء بقيادة جوانكا، جواو بيدرو، أحمد نور الله، لكن ذلك لم يمنع الفريق من تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز 1-2 مع تفوق تام في السيطرة على مجريات اللعب وشن هجوم ضاغط على مرمى بلوزداد، الذي أحرز هدفه الوحيد من ضربة ثابتة.

ويلتقي الوحدة فريق الرجاء المغربي عند الخامسة مساء غدٍ في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة، ومسار ربع النهائي الذي يواجهان فيه المتأهلين عن المجموعة الثالثة، التي تضم الزمالك المصري، والنصر السعودي، والشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي، الذي فقد فرصة الترشح بعد خسارته في جولتين.

نجاح اللاعبين

من جانبه أعرب بيتسو موسيماني عن فخره بلاعبي الوحدة وسعادته بنيل بطاقة التأهل مبكراً، معتبراً أن ذلك تأكيد على تميز فريقه والمجهود الذي بذله اللاعبون في الفترة الماضية، وقال موسيماني في المؤتمر الذي أعقب مباراة شباب بلوزداد: فخور بنجاح اللاعبين وتحقيق فوزين متتاليين وإحراز 6 نقاط، هذا شيء جيد، لكنني لست راضياً عن استقبال هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، لأن ذلك يعكس تراجعنا بدنياً، وهذا يفرض علينا المزيد من الجهد في التدريبات للوصول إلى كامل الجاهزية، وبالطبع مع تقدم المباريات سيرتفع النسق ونصل إلى معدل جيد من اللياقة البدنية.

توزيع الفرص

وعن التغييرات التي أجراها في التشكيلة أمام شباب بلوزداد ودفعه بعدد من العناصر الشابة على حساب أسماء بارزة، قال موسيماني: إن هدفه من المشاركة في البطولة تجهيز فريقه لبطولة الدوري التي ستنطلق قريباً؛ لذلك رأى توزيع فرص المشاركة. وأضاف: أعلم أنني كنت سأتعرض إلى انتقادات كبيرة حال خسارة النتيجة أمام شباب بلوزداد بسبب التعديلات التي تمت في التشكيلة، مع العلم أننا حددنا هدفنا في البطولة قبل بدء المشاركة، المهم أن اللاعبين كانوا على قدر التحدي، وقدموا أداءً متميزاً، ونجحوا في تحقيق الفوز.

تشكيلة مختلفة

وعلّق مدرب العنابي على مواجهة الرجاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة، ذاكراً أنها ستكون مباراة قوية. وأضاف: سأعتمد في المباراة على تشكيلة مختلفة، ربما أجري تغييرين أو ثلاثة؛ لأنني كما أوضحت تركيزي منصب على تطوير فريقي وتجهيز جميع عناصره بدنياً وتكتيكياً للمباريات التي تنتظرنا في مشوار الموسم الحالي.

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