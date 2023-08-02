تعاون بين «المحترفين» وجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت رابطة المحترفين الإماراتية، مع جامعة أبوظبي، وكلية ليوا، أمس، مذكرتي تفاهم بشأن تنظيم الأحداث المجتمعية والرياضية، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقع المذكرتين، في مبنى جامعة أبوظبي، سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، والبروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور محمد محجوب ضياف رئيس كلية ليوا بالإنابة.

وتضمنت بنود المذكرتين مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والتنسيق بين الجانبين والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة في مجالي الرياضة والتعليم، والعمل على بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية، بين الأطراف المعنية، بحيث تسهم في تعزيز التربية الرياضية، والحياة الصحية والمشاركة المجتمعية.

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