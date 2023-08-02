الشارقة يختتم تجاربه في النمسا بالثلاثة أمام الأهلي القطري

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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اختتم الشارقة تجاربه في معسكر النمسا بفوز مطمئن، وأداء جيد أمام الأهلي القطري بنتيجة «0-3»، تبادل تسجيلها ميراليم بيانيتش في الدقيقة 42 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وسعيد الكعبي بتسديدة مماثلة في الدقيقة 55، واختتم الأهداف خالد باوزير في الدقيقة 64.

وسيطر الشارقة على المباراة منذ بدايتها، وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، لكنها لم تترجم لأهداف حتى تمكن بيانيتش من وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، انتهى عليها الشوط الأول.

وعزز سعيد الكعبي تقدم الشارقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف بعدها خالد باوزير الهدف الثالث، الذي انتهت عليه المباراة. وعادت بعثة الفريق، مساء أمس، بعد إتمام المعسكر الخارجي، خاض فيها الفريق 4 مباريات ودية، على أن يواصل الفريق إعداده الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين اولاريو.

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