العنزي: معسكر الجزيرة حقق أهدافه

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد محمد سالم العنزي مشرف الجزيرة، أن معسكر فريقه في ألمانيا والذي استمر لمدة 3 أسابيع وعادت منه بعثة النادي أول من أمس، حقق أهدافه بالكامل. وقال العنزي: خلال فترة المعسكر ركز الجهاز الفني على اللياقة البدنية للاعبين عبر تدريبات جادة تميزت بالروح المعنوية العالية والالتزام.

وأضاف: من الأشياء المهمة أن المدرب الجديد فرانك دي بور تعرف على اللاعبين عن قرب من خلال التواجد المستمر في مكان واحد والتدريبات اليومية، والجيد في الأمر كان سرعة التفاهم بين المدرب ولاعبيه في الملعب، وأيضاً انسجام الأجانب سريعاً مع زملائهم. وأكد مشرف الجزيرة أنهم يطمحون في تحقيق البطولات خلال الموسم الحالي لتحقيق رغبة جمهور الجزيرة وإسعاده مع إدارة النادي، مشيراً إلى أن البطولات طموح الجهازين الفني والإداري واللاعبين أنفسهم.

دعم الجمهور

وشدد محمد سالم العنزي على ضرورة الدعم الجماهيري للفريق في المباريات التي تنتظره، وقال: الجمهور بالنسبة لنا اللاعب رقم واحد دائماً وأبداً والذي نحتاج إلى دعمه ومساندته، وإن شاء الله بدعم جمهورنا ينجح الفريق في تحقيق طموحه وإسعاد الإدارة ومحبيه خلال الموسم الجديد بنيل البطولات.

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