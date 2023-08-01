«السماوي».. معنويات عالية

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

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عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي بني ياس، إلى أبوظبي أمس بمعنويات عالية، قادمة من المجر التي أقام بها «السماوي» معسكره التحضيري للموسم الجديد والذي استمر 3 أسابيع تحت قيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش خاض خلاله الفريق 5 مباريات ودية.

وودع السماوي معسكره بالفوز مساء الأحد على الغرافة القطري 4 - 1 في أقوى تجارب الفريق الإعدادية والتي أكدت استفادة اللاعبين من التحضيرات السابقة وارتفاع معدل اللياقة البدنية، والاقتراب من الوصول للجاهزية التامة، وشهدت المواجهة تألق المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي الذي أحرز الرباعية «سوبر هاتريك»، بعد تعاقد النادي معه بأيام قلائل قادماً من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، ليبشر جماهير النادي بحل أزمة الهجوم التي عاني منها الفريق في الموسم الماضي.

وكان بني ياس قد استهل تجاربه الودية أمام زلاتي مورافسي والتي خسرها 0 - 1، وفاز في المباراة الثانية على فيسوبريم 2 - 1، وتعادل أمام أيتو غيوري سلبياً، وحقق الفوز في رابع المباريات الودية على سلوفان جالانت 4 - 0، ليختتم مبارياته التحضيرية بفوز كبير على الغرافة القطري برباعية ختم بها تحضيراته في المجر والتي أكدت الاستفادة من فترة المعسكر.

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