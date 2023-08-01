شباب الأهلي .. أهداف متعددة في معسكر صربيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي إلى دبي، صباح يوم أمس، بعد انتهاء معسكر خارجي ناجح، أقيم في صربيا، حقق من خلاله الفريق أهدافاً عدة في الانسجام، وتطبيق الخطط ورفع مستوى اللياقة البدنية، ولعب خلاله الفريق 5 مباريات ودية، اطمأن خلالها الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش على جاهزية اللاعبين البدينة والفنية قبل موعد إقامة مباراة فريق الوحدات يوم 15 أغسطس على ملعب ستاد راشد، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهو لقاء من مباراة واحدة، يتأهل بعده الفائز لدور المجموعات.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام بعد الوصل من أجل نيل قسط من الراحة، بعد الجهد الكبير، الذي بذلوه خلال المعسكر، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد على ملعب النادي في القصيص، وتقرر إقامة مباراة ودية مع الاتفاق السعودي يوم 8 أغسطس الجاري، والذي يضم بين صفوفه جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، والأسكتلندي جاك هندري، وستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة قبل الدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي، حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى يوم 18 أغسطس المقبل على ستاد راشد بن سعيد.

لقاء حتا

وقبل مغادرة شباب الأهلي معسكر صربيا اختتم سلسلة مباراته الودية بلقاء فريق حتا، ونجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات الفريق الإعدادية بالمعسكر الخارجي، سجل الأهداف يوري سيزار، بالا، كارتابيا، عزيز جانيف، غوستافو، حيث ظهر الفريق بمستوى فني طيب.

بدأت المباراة الودية أمام حتا بتشكيلة شبه أساسية، وضمت كلاً من: ماجد ناصر ومحمد مرزوق ويوسف جابر ورينان وسعيد سليمان وطارق أحمد وعزيز جانييف وكارتابيا ويوري سيزار وبالا ومؤنس دبور، حيث عمد الجهاز الفني على تثبيت تشكيلة الفريق، من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية المقبلة، وظهر الفريق بشكل جيد ومستوى متميز، وارتفع التجانس بين اللاعبين.

ومنح المدرب فرصة لعناصر أخرى خلال فترات الشوط الثاني فأشرك جمال الحوسني بوجدان مروان فهد كايكي غوستافو عبد العزيز هيكل عبد الله النقبي عيد خميس كايو محمد جمعة ايغور، بهدف تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمباريات الرسمية المقبلة.

4

وسبق للفريق لعب 4 مباريات ودية، فتعادل مع عيروني طبريا بهدف، وخسر أمام أوسيك الكرواتي بهدفين دون مقابل، وحقق الفوز على فوجدوفانس الصربي بهدفين، وكانت تلك المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد، بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، للتعرف على لاعبي الفريق، ومعرفة مستواهم وقدراتهم الفنية، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز