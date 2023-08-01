فيصل الطاهري: معسكر الوصل ناجح

المصدر: متابعة-علي شدهان

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وصف فيصل الطاهري، المدرب الوطني المساعد في الجهاز الفني لفريق الوصل الأول لكرة القدم، المعسكر الخارجي لفريقه بالناجح، مؤكداً أن الوصل حقق كامل أهدافه المرسومة.

وأوضح الطاهري قائلاً: أهدافنا من المعسكر الخارجي، محددة وواضحة جداً، وتمثلت بالاستعداد التام لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد بفريق معد بشكل أمثل فنياً وبدنياً، في ظل جهود إدارة النادي الكبيرة في تعزيز صفوف الوصل.

وأشار الطاهري إلى أن الجهاز الفني للوصل، عمل بجد وبروح الفريق الواحدة من أجل رفع معدل اللياقة البدنية، والاستيعاب الفني للاعبين خلال فترتي المعسكر الخارجي في سلوفينيا والنمسا، عبر تقسيم المعسكر إلى مرحلتين، والعمل الجاد على تصحيح النواحي الفنية والتكتيكية لدى اللاعبين وبنسق تدريجي، وصولاً إلى الجاهزية التامة قبيل انتهاء فترة المعسكر الخارجي في الثاني من أغسطس الجاري، مشدداً على أن الجهازين الفني والإداري، نجحا بصناعة بيئة إيجابية جداً بين جميع لاعبي الوصل، ورفع معدل التجانس بين اللاعبين.

وأثنى الطاهري على مستوى المباريات الودية التي خاضها الوصل في معسكره الخارجي أمام فرق ماتشافا الصربي، والشمال القطري، وابولون القبرصي، والريان القطري، مشدداً على أن الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش، حرص على أن يكون مستوى المباريات الودية متصاعداً، والتأكيد على ضرورة إشراك جميع اللاعبين في تلك المباريات، سعياً إلى الوقوف على مستوى كل لاعب، والتعرف إلى إمكانيات الفريق عموماً.

بيئة تنافسية

ولفت الطاهري إلى أن المباريات الودية الـ 4 التي خاضها الوصل حتى الآن في معسكره الخارجي، أثمرت عن رفع مؤشر استيعاب اللاعبين لخطط الجهاز الفني داخل الملعب، وزيادة مستوى الترابط بين جميع اللاعبين، وصناعة بيئة تنافسية إيجابية بين اللاعبين، مع التأكيد على أن الوصل عازم على خوض موسم يسعى الجميع فيه إلى أن يكون مصدر فرح لكل الوصلاوية.

وأشار فيصل الطاهري، إلى أن الوصل سوف يتمتع براحة قصيرة بعد العودة من المعسكر الخارجي، ثم يعود إلى التدريبات في معقله بزعبيل في دبي، على أن يخوض في العاشر من أغسطس الجاري، مباراة ودية سادسة وأخيرة أمام فريق سوف تحدد هويته لاحقاً، وذلك قبل بداية الموسم، منوهاً إلى أن الوصل سيخوض اليوم مباراة ودية هي الخامسة له في المعسكر الخارجي بالنمسا، وذلك أمام اتحاد كلباء.

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