13 مرشحاً لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اليوم الأخير لتلقي ترشيحات الأندية لمنصب عضوية مجلس الإدارة العديد من المفاجآت، حيث تم تقديم 13 استمارة ترشح للدورة الانتخابية الممتدة حتى عام 2027، واشتملت على 5 مرشحين من أندية المحترفين، هم: هشام الزرعوني «الشارقة»، وعمر المهيري «النصر»، ويحيى المطروشي «عجمان»، وحسن الشحي «الوحدة»، وحمد المزروعي «حتا» و5 مرشحين من أندية الدرجة الأولى، هم: أحمد المهبوبي «التعاون»، وإبراهيم النمر «الحمرية»، وسالم الشامسي «العربي»، وسيف المنصوري «الظفرة»، وأمل بوشلاخ «مصفوت» عن العنصر النسائي، ووفق اللائحة سيتم اختيار 3 أعضاء من المرشحين الخمسة عن الدرجة الأولى منهم العنصر النسائي.

وتم ترشيح 3 شخصيات من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد وهم عبدالمحسن الدوسري، خلفان بالهول، عبيد سالم الشامسي. وتجتمع لجنة الانتخابات، بعد غدٍ الخميس، لفحص طلبات الترشح مع فتح باب تلقي طلبات الانسحاب حتى 7 الجاري، ويتم يوم 8 أغسطس فحص استمارات المتقدمين للعضوية بشكل نهائي، وسيتم استقبال طلبات الطعون من 8 إلى 10 أغسطس والبت فيها، وتحددت الفترة من 14 إلى 21 الجاري لتحديد القائمة التي سيتقدم بها الرئيس للعرض على الجمعية العمومية الانتخابية يوم 8 سبتمبر، وتضم 13 مرشحاً من بينهم الرئيس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز