«المحترفين» تعلن قائمة المرشحين لجوائز موسم 2022 - 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين، قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2022 - 2023، وتم فتح باب التصويت بداية من أمس، حتى يوم الجمعة المقبل، ويقوم بالاختيار قائد ومدرب كل فريق والإعلام والجماهير، على أن يتم الكشف عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقررة إقامته يوم 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وسيتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة. وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

المرشحون

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي 8 لاعبين، هم فابيو ليما وعلي صالح «الوصل»، عبدالله رمضان وعلي مبخوت «الجزيرة»، بندر الأحبابي «العين»، أحمد جميل ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، بلال يوسف «عجمان».

والمرشحون للكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي 8 لاعبين، هم سفيان رحيمي وكودجو لابا «العين»، عزيز غانيف وفيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي ووليد أزارو «عجمان»، جواو بيدرو «الوحدة»، وكايو لوكاس «الشارقة».

والمرشحون لجائزة القائد لأفضل مدرب، هم: سيرجي ريبروف «العين»، ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، خوان أنطونيو بيتزي «الوصل»، أولاريو كوزمين «الشارقة» وغوران «عجمان».

والمرشحون لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، هم: حارب سهيل وبدر ناصر «شباب الأهلي»، عبدالله حمد «الوحدة»، زايد سلطان «الجزيرة» ووليد المحرزي «اتحاد كلباء»، والمرشحون لجائزة الفتى الذهبي لأفضل مقيم أو من مواليد الدولة، هم: إريك «العين»، لوكاس بامينتا «الوحدة»، عثمان كماراولوان بيريرا «الشارقة» ويوري سيزار «شباب الأهلي».

أما قائمة المرشحين لجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، فتضم: خالد السناني «الوصل»، عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، علي خصيف «الجزيرة» وحسن حمزة «شباب الأهلي».

وسيكون هناك تصويت مفتوح عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين في منصات التواصل الاجتماعي، لجائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.

إحصائيات

يذكر أن حفل الجوائز سيضم الجوائز المبنية على الإحصائيات، وهي: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، الحضور الجماهيري، أجمل مبادرة لجذب الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

ويمكن المشاركة في التصويت عبر خطوات سهلة لا تتطلب الكثير من الوقت، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لرابطة المحترفين أو التطبيق الذكي لها.

آلية

جاء اختيار المرشحين للجوائز بالتعاون مع «أوبتا» الشريك الإحصائي للرابطة وفق الإحصائيات الخاصة بدوري أدنوك للمحترفين، ثم قامت لجنة الاختيار التي تضم اللجنة الفنية بالرابطة والخبراء باختيار القائمة النهائية، والتي يحق لها استثناء المعايير الإحصائية فيما لا يتعدى 20 % من إجمالي المرشحين لكل فئة. وفي جوائز التصويت يشارك فيها أربع فئات بنسبة 25 % لكل فئة للمدربين وقائد كل فريق والإعلاميين والجماهير.

وتشمل قوائم المرشحين لفئات اللاعبين، كل من شارك في 13 مباراة أو أكثر في الدوري الموسم الماضي، أما قائمة المدربين فتضم الذين حصدوا 50 % من النقاط على الأقل في 10 مباريات، وبالنسبة للاعبين تحت 23 عاماً فتعتمد على اللاعبين الذين شاركوا في 6 مباريات أو أكثر في مباريات الدوري.

وفي حال التعادل بين اللاعبين المرشحين في عدد النقاط، يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، ونقطتين عن كل بطاقة حمراء، أما في حال التعادل بين المدربين فيتم حسم الفائز عبر عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادته، ويتم حسم نقطة عن كل عقوبة أو غرامة صدرت للمدرب.

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