نادي الإمارات يتعاقد مع الصربي فيتاس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تعاقدت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، برئاسة يوسف البطران، مع المدافع الصربي أوروش فيتاس، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وتم توقيع العقد بحضور ثاني الشحي عضو مجلس الإدارة وهادف سيف مدير فريق الكرة. وأكد يوسف البطران أن المدافع الصربي يمتلك خبرة كبيرة لمشاركاته مع عدد من الأندية الكبيرة في صربيا، وتم التعاقد معه بعد التشاور مع اللجنة الفنية والمدرب محمد الجالبوت.

وأعرب فيتاس عن سعادته بانضمامه لـ «الصقور» وأعرب عن أمله أن يشكل إضافة للفريق وأن يحقق مع زملائه الطموحات.

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