الوحدة يطمح للتأهل أمام بلوزداد بالبطولة العربية

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي في الخامسة مساء اليوم باستاد سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها السعودية، فريقا الوحدة وشباب بلوزداد الجزائري بالمجموعة الرابعة لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، ويسعى «العنابي» للفوز والوصول للنقطة السادسة وحسم لتأهل للدور التالي بعد فوزه في المباراة الماضية على الكويت، بينما يأمل شباب بلوزداد لتعويض خسارته من الرجاء المغربي، فيما يلعب بالمجموعة نفسها عند التاسعة مساءً، الرجاء والكويت.

وأكمل الوحدة تحضيراته للقاء بلوزداد وسط معنويات عالية، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويتوقع أن يدفع بعناصر التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها في المباراة الأولى، ويسعى موسيماني لتحقيق النجاح في مهمته الأولى مع «العنابي» وسط دعم كبير من إدارة النادي.

وشهدت مباريات أمس تعادل الشرطة العراقي والترجي التونسي سلبياً بالمجموعة الأولى، ووصل الشرطة للنقطة الرابعة في الصدارة، واقترب من التأهل فيما وضع الترجي النقطة الأولى في رصيده. وتعادل الوداد المغربي والأهلي طرابلس الليبي 1 - 1 في المجموعة الثانية، سجل للوداد أيوب العملود في الدقيقة 45، وأدرك أحمد كراوع التعادل للأهلي بالدقيقة 48، وتأكد الحكم من صحة الهدف عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR». وبهذه النتائج تعقدت حسابات الترجي« نقطة واحدة» والوداد «نقطتين» في التأهل.

من ناحية أخرى، تقام اليوم مباراتان بالمجموعة الثالثة، ويلتقي الشباب السعودي مع الزمالك المصري، والنصر السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز