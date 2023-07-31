الإصابات تبعد برمان والحسن صالح والظنحاني عن معسكر «الأبيض»

المصدر: فيينا - البيان

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دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في النمسا، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو أن تكون الحصة التدريبية الأولى خفيفة، واشتملت على الجري حول الملعب وتدريبات استشفاء بهدف منح اللاعبين فرصة التقاط الأنفاس، خصوصاً أن أغلبهم شاركوا مع أنديتهم قبل أيام في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، وتأكد غياب أحمد برمان لاعب العين عن المعسكر لإصابته مع ناديه وحاجته للعلاج والراحة، كما يغيب الحسن صالح وخالد الظنحاني لاعبا الشارقة، حيث أثبتت الفحوصات الطبية بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب إصابتهما وحاجتهما للعلاج، وغادر اللاعبان معسكر المنتخب باتجاه مقر معسكر النادي لإكمال برنامجهما العلاجي.

ويستعد «الأبيض» للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث أوقعت القرعة منتحبنا في المجموعة الثامنة وسيبدأ مشواره في التصفيات 16 نوفمبر المقبل بمواجهة منتخب نيبال أو لاوس في الإمارات، فيما يواجه في المباراة الثانية يوم 21 نوفمبر منتخب البحرين في المنامة.

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