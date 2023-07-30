غداً .. الوحدة يواجه شباب بلوزداد الجزائري في كأس «الملك سلمان» للأندية

المصدر: وام

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يلتقي فريق الوحدة غداً مع شباب بلوزداد الجزائري في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس "الملك سلمان" للأندية العربية 2023.

وتشهد المباراة الثانية في المجموعة ذاتها لقاء الرجاء المغربي مع الكويت الكويتي.

وافتتح الوحدة مشواره في البطولة بالفوز 2-1 على الكويت الكويتي، وخسر شباب بلوزداد أمام الرجاء المغربي 1-2، ويتطلع الوحدة لتحقيق الفوز الثاني في البطولة، لضمان تعزيز حظوظه ببلوغ الدور المقبل، قبل مواجهته الأخيرة في المجموعة مع الرجاء المغربي.

وأكد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة صعوبة مباراة الغد، مشيرا إلى أن فريقه يعاني عدم اكتمال الجاهزية بجانب بعض الإصابات، وأن شباب بلوزداد سيلعب بكل قوة لتعويض الخسارة في الجولة الأولى.

وأوضح عبدالله الكربي لاعب الوحدة أن الفريق يعمل على معالجة الأخطاء السابقة، والتركيز على تنظيم الدفاع بدرجة أكبر، واستغلال الفرص وإغلاق المساحات، وبذل قصارى جهده لتحقيق الانتصار.

وقال سفين فاندنبروك مدرب شباب بلوزداد الجزائري إن فريقه لم يصل للانسجام المطلوب حتى الآن، مضيفاً أنه سيواصل التغييرات للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، لأن هدفه هو الفوز ولا شيء غيره.

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