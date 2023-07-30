"المحترفين الإماراتية" تعلن فئات المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2022-2023

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2022-2023، مع فتح باب التصويت بداية من اليوم الأحد إلى 4 أغسطس المقبل، والمتاح لقائد ومدرب كل فريق والإعلام والجماهير.

ويتم الإعلان عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقرر في 10 أغسطس المقبل بفندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال".

ويشهد الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم الجوائز إلى 3 فئات، وهي جوائز بناء على الإحصاءات، وجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وتشمل قائمة الجوائز عبر التصويت كلا من الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وأجنبي، والقائد لأفضل مدرب، والفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، وأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب من اختيار الجماهير، وأجمل هدف من اختيار الجماهير أيضاً، ويتاح التصويت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كلاً من فابيو ليما وعلي صالح "الوصل"، وعلي مبخوت، وعبد الله رمضان "الجزيرة"، وبندر الأحبابي "العين"، وأحمد جميل ويحيى الغساني "شباب الأهلي"، وبلال يوسف "عجمان".

كما تشمل قائمة المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، سفيان رحيمي وكودجو لابا "العين"، عزيز جانيف وفيدريكو كارتابيا "شباب الأهلي"، فراس بالعربي ووليد أزارو "عجمان"، وجواو بيدرو "الوحدة"، وكايو لوكاس "الشارقة".

وتتألف قائمة المرشحين ضمن جائزة القائد لأفضل مدرب، من سيرجي ريبروف "العين"، وليوناردو جارديم "شباب الأهلي"، وخوان أنطونيو بيتزي "الوصل"، أولاريو كوزمين "الشارقة" وجوران "عجمان".

وتتكون قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، من حارب سهيل وبدر ناصر "شباب الأهلي"، وعبد الله حمد "الوحدة"، وزايد سلطان "الجزيرة"، ووليد المحرزي "اتحاد كلباء".

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل مقيم أو من مواليد الدولة إريك "العين"، ولوكاس بامينتا "الوحدة"، عثمان كمارا ولوان بيريرا "الشارقة" ويوري سيزار "شباب الأهلي"، أما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، فتضم خالد السناني "الوصل"، وعادل الحوسني "الشارقة"، وخالد عيسى "العين"، وعلي خصيف "الجزيرة" وحسن حمزة "شباب الأهلي".

ويتضمن الحفل أيضاً، الجوائز المبنية على الإحصاءات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وجائزة هداف كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، وجائزة دوري الجماهير وجائزة المدير الفني للعبة "فانتاسي" دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، ومعايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والحضور الجماهيري، وأجمل مبادرة لجذب الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

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