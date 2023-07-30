ودية النمسا تبتسم للشارقة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كسب فريق الشارقة تجربته الودية أمام جاره البطائح، بهدف سجله لوان بيريرا في معسكر الفريقين بالنمسا، وتفوق الفريق في الاختبار الرابع، وطمأنت النتيجة المدرب الروماني كوزمين على مستوى الفريق، ورسمت الابتسامة بين أفراد البعثة، ودفع المدرب بتشكيلة جيدة، ضمت الحارس عادل الحوسني، ماركو ميلوني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، عبدالعزيز الكعبي، ميرالم بيانيتش، مايد سرور، مايد راشد، لوان بيريرا، عثمان كمارا، باكو ألكاسير، فيما ضمت تشكيلة رادوي مدرب البطائح مجموعة من المحترفين الأجانب والعناصر الجديدة، من بينهم محمد أحمد المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق قادماً من العين.

ومن المقرر أن يخوض الشارقة مباراته المقبلة أمام الأهلي القطري، وهو الفريق الذي سيلتقي معه البطائح في الثالث من أغسطس المقبل قبل أن يختتم «الراقي» تجاربه يوم 8 أغسطس بلقاء أحد الفرق الأوروبية.

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