الحمرية يضم الهولندي يوسف الجبلي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي الحمرية التعاقد مع اللاعب الهولندي من أصل مغربي يوسف الجبلي قادماً من نادي أحد السعودي في صفقة انتقال حر.

وخاض يوسف الجبلي «30 عاماً» عدة تجارب مع الأندية السعودية وأبرزها مع الفيصلي سنة 2019، قبل الانتقال إلى الباطن ومنه إلى أحد.

وأعرب الجبلي عن سعادته بالانضمام إلى الحمرية الذي يسعى معه لتحقيق أفضل النتائج بما يلبي تطلعات وآمال الجماهير وإسعادها، متوجهاً بالشكر إلى إدارة النادي والجهاز الفني للفريق على ثقتهم بإمكاناته من أجل التحدي المقبل في دوري الدرجة الأولى.

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