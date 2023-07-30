24 ساعة ويغلق باب الترشح لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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24 ساعة متبقية على غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث يعتبر يوم غد هو الأخير، وينتظر أن يشهد اليوم وغداً تقدم الأندية باستمارات مرشحيها، وتنص لائحة الانتخابات على اختيار 5 مرشحين من أندية المحترفين، وثلاثة من الدرجة الأولى، و3 مرشحين من اختيار رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى عنصر نسائي، وممثل رابطة المحترفين، الذي يتولى منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد.

وعلمت «البيان» بوجود مشاورات تنسيقية لاختيار الأعضاء من مختلف إمارات الدولة، لتكوين قائمة انتخابية، يتقدم بها الرئيس خلال الموعد المحدد، وطرأت العديد من التغيرات، خلال الساعات الماضية، بعد اعتذار بعض المرشحين أو قيام عدد من الأندية بتبديل قناعتها، وتبدو أسهم عدد من الشخصيات الإدارية الكروية مرتفعة، خلال الفترة المقبلة مثل سيف المنصوري نائب رئيس لجنة المسابقات الحالي عن الظفرة، وسويدان النابودة عن الوصل، وعمر الحاي الميدور عن النصر، وهشام الزرعوني عن الشارقة، وأمل بوشلاخ العنصر النسائي عن مصفوت، وأحمد المهبوبي عن نادي الإمارات، ويتردد أن هناك مرشحاً عن نادي الوحدة، ومرشحاً آخر عن أحد أندية الدرجة الأولى بالشارقة، فيما تشير التكهنات إلى أن أسهم عبد المحسن الدوسري، وإبراهيم عبد الملك، وسالم الشامسي رئيس لجنة الحكام الحالي مرتفعة للانضمام إلى قائمة الرئيس.

وتعقد لجنة الانتخابات اجتماعاً بعد غد، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة لفحص استمارات المتقدمين للعضوية، واعتمادها بشكل مبدئي، على أن يفتح باب تلقي طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية من 1 إلى 7 أغسطس المقبل، ويتم فحص استمارات المتقدمين للعضوية، 8 أغسطس وفق الشروط الخاصة، التي يجب أن يتمتع بها المرشح، وتستقبل لجنة الانتخابات طلبات الطعون على طلبات الترشح للعضوية من 8 إلى 10 أغسطس، وتحددت الفترة من 14 إلى 21 أغسطس المقبل لاختيار القائمة، التي ستدخل العملية الانتخابية، والتي سيتقدم بها الرئيس، وتضم 13 شخصاً من بينهم الرئيس، حيث ستكون العملية الانتخابية بنظام القوائم، ويتم التصويت خلال جمعية عمومية انتخابية يوم 8 سبتمبر على كامل القائمة، وتعتبر فائزة بالتزكية.

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