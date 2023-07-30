الجزيرة يختتم معسكر ألمانيا بالفوز على عجمان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم الجزيرة معسكره التحضيري للموسم الجديد في ألمانيا بالفوز على عجمان في تجربته الودية الخامسة والأخيرة 3 - 1، واصل خلالها المهاجم العائد بقوة أحمد العطاس تألقه، وأحرز هدفين في مرمى المنافس.

وكانت مواجهة عجمان الأقوى للفريق خلال فترة المعسكر، بعد أن قدم الفريقان مستوى جيداً، ودفعا بعدد كبير من الأسماء البارزة، للاستفادة من التجربة وتحديد عناصر التشكيلة، التي سيعتمد عليها كل فريق في مشوار الموسم الجديد.

عودة

وتعود بعثة النادي اليوم إلى أبوظبي بدون اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبي، حيث سيواصل «فحر أبوظبي» التحضيرات في المرحلة الثالثة قبل انطلاق مباريات الموسم التنافسية، والتي يستهلها بمواجهة النصر يوم 19 أغسطس في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وحسب برنامج الجهاز الفني يخضع اللاعبون لراحة قصيرة قبل عودة التدريبات اليومين المقبلين مع أداء عدد من المباريات الودية، التي يختتم بها الفريق تحضيراته للموسم الجديد.

نجاح

ووصف الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة المعسكر بالرائع والناجح، وأكد أنه مكنه من التعرف أكثر على اللاعبين ولمكاناتهم الفنية، وقال: أقمنا فترة إعداد جيدة كانت بها تدريبات شاقة وقوية، ولكن كل أفراد الفريق كانوا يتدربون بشكل متميز، بهدف الجاهزية البدنية، لأن ذلك أمر في غاية الأهمية قبل بدء مباريات الموسم، وأشعر بسعادة لما شاهدته من اللاعبين وتجاوبهم في التدريبات، وكلها أمور مبشرة.

جاهزية

وأشار مدرب الجزيرة إلى أن فريقه لم يصل إلى قمة الجاهزية، لكنه يمتلك الوقت حتى يتحسن ويتطور خصوصاً أنه، وحسب قوله، يمتلك عناصر متميزة، مؤكداً ثقته الكبيرة باللاعبين، ومقدرته على تقديم مردود يساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية.

نتائج

وكان المعسكر الخارجي للجزيرة استمر 3 أسابيع، وشهد العديد من التدريبات الصباحية والمسائية، وخوض 5 مباريات ودية، سجل خلالها 26 هدفاً واستقبلت شباكه هدفين فقط، وحقق نتائج إيجابية، باستثناء مباراته الأولى أمام تي أس في بوخباخ، والتي انتهت بخسارته 0-1، وفاز الفريق في الثانية على جارشنج 6 - 0، وفي الثالثة على مانشينج 1 - 0، كما حقق فوزاً كبيراً في الرابعة على موسبرغ بنتيجة 16 - صفر، واختتم ودياته بالفوز على عجمان بثلاثية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز