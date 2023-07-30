بصمة موسيماني تقود الوحدة لانتصار تاريخي وصدارة عربية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة بصمته الأولى مع الفريق، وقاده لانتصار تاريخي في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، على حساب الكويت الكويتي 2 - 1، وهو الفوز الأول لـ«العنابي» في مرحلة المجموعات تاريخياً، بعد 3 هزائم تعرض لها في مشاركته الأولى عام 2017 غادر على أثرها البطولة مبكراً.

وقبل المباراة قدم لاعبو الكويت لفتة رائعة بحمل لافتة تشارك القيادة، والشعب الإماراتي أحزانه في رحيل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء فقد أثبت موسيماني علو كعبه خلال المباراة، والتي كانت أول مواجهة رسمية له، بعد توليه مهمة التدريب مؤخراً، وأظهر المدرب تميزاً واضحاً في القيادة الفنية للفريق، خلال المباراة، التي جاءت متوسطة الأداء في الشوط الأول، فيما شهد الثاني تعديلاً في طريقة لعب الوحدة منحته تفوقاً كبيراً وسيطرة على مجريات اللقاء، ما مكنه من هز شباك مضيفه بهدفين.

وجاء الهدف الأول بواسطة البديل سهيل المنصوري، والذي دفع به موسيماني ومنحه الثقة، بعد أن ظل حبيساً لدكة الاحتياطي مع الوحدة في الموسم الماضي، والظفرة في الموسم، الذي سبقه خلال المباريات المحلية، ونجح المنصوري في الاختبار، وتمكن من فتح طريق الشباك الكويتية بإحراز الهدف الأول.

توظيف جديد

ونجح موسيماني في توظيف العناصر الجديدة، بقيادة جوانكا، وأحمد نور الله اللذين أسهما بقدر كبير في الفوز بصناعة الهدف الأول، بواسطة أحمد نور الله، والثاني بواسطة جوانكا، والذي حمل توقيع البرازيلي جواو بيدرو، إضافة إلى ذلك أظهر المدرب الجنوب أفريقي شجاعة كبيرة بإجراء تبديلات عدة، ومنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الشباب على حساب أبرز نجوم الفريق ليكونوا أكبر المستفيدين، وهو الأمر الذي أكد تصريحات المدرب السابقة بأنه يستهدف الإعداد، من خلال المشاركة في البطولة.

عطاء

وعقب نهاية اللقاء ظهر موسيماني سعيداً بأداء ونتيجة فريقه، وحرص على تقديم التهنئة للاعبيه بعد المجهود، الذي بذلوه في اظووللقاء، مشدداً على أهمية مواصلة العطاء بذات القوة في المباريات المقبلة، ذاكراً أن الفريق تمكن من تقديم مباراة جيدة رغم قوة المنافس، وأنها كانت الأولى للفريق في مشوار الموسم.

صدارة المجموعة

وبالفوز الذي حققه الوحدة وضع أول 3 نقاط برصيده في صدارة المجموعة الرابعة متساوياً مع الرجاء المغربي «حامل اللقب»، الذي كان فاز على شباب بلوزداد الجزائري 2 - 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز