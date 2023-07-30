معسكر «الزعيم».. تميز في التنظيم واستفادة فنية كبيرة

المصدر: مدريد - البيان

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اختتم فريق العين، أول من أمس، معسكره الخارجي في إسبانيا بنجاح كبير واحترافية في التنظيم والتميز في الترتيبات اللوجستية، بجانب تحقيق الأهداف التسويقية والخروج باستفادة فنية كبيرة، وفاز الفريق في الوديتين الأخيرتين على فريقي ريسينغ كارتاجينا مارمينور، وإنتر سيتي الإسبانيين.

وتضمن المعسكر مرحلتين بمدينتي مورسيا ولا نوسيا الإسبانيتين، الأولى من 7 إلى 20 الجاري، والثانية من 21 إلى 29 منه، وظهر العين أكثر تنظيماً في ترتيباته على الصعد كافة، إذ وصلت بعثة الفريق لتجد الأجواء مهيأة 100 %، ما أسهم في تعزيز نجاح المعسكر بداية بتجهيز الحافلة بتصميم رائع عليه شعار النادي الكبير ورعاته الرسميون، إضافة إلى لقبه المحبب «الزعيم»، ولم تغب عن فريق العمل اللوجستي أدق التفاصيل من خلال وضع الشعارات نفسها في مقر الإقامة وملاعب التدريبات والمباريات، الأمر الذي منح أعضاء البعثة شعوراً بأنهم في معقلهم مهما بعدت المسافات ولو كانت في أوروبا. وشهدت المباراتان الوديتان للفريق أمام ريسينغ كارتاجينا مارمينور وإنتر سيتي الإسبانيين الوقوف دقيقة حداد لوفاة فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

اهتمام

على صعيد آخر نجح «الزعيم» في تقديم لاعبه الكوري الجنوبي الجديد، بارك يونغ-وو، في مؤتمر صحافي بمقر إقامته في مورسيا الإسبانية، وحظي المؤتمر باهتمام إعلامي إسباني كبير، وبعد المؤتمر ببضعة أيام أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية تحقيقاً حول تحضيرات الفريق، تضمن مقابلتين مع رئيس البعثة ومدرب الفريق، الذي كان يشغل منصب مساعد مدرب برشلونة.

وديات

وبالعودة للمباراتين الوديتين حقق العين الفوز على فريق إنتر سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بنتيجة 2 - 0، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» بهدف عمير أتزيلي، وأضاف الباراغوياني أليخاندرو كاكو الهدف الثاني.

ودفع الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، في المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى، حارس المرمى، وبندر الأحبابي، وخالد العطاس، وكوامي أتون، وإيريك جورجينيس، ويحيى نادر، وماتياس بلاسيوس، وسلطان الشامسي، وعمير أتزيلي، وأليخاندرو كاكو، ولابا كودجو، وأجرى تبديلاً بدخول بارك يونغ-وو، وخروج ماتياس بلاسيوس.

وفاز العين على ريسينغ كارتاجينا مارمينور، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم نفسه، وكان زمنها 80 دقيقة باتفاق الجهازين الفنيين للفريقين، ووقع على هدف الفوز المغربي سفيان رحيمي من ركلة جزاء.

ودفع ألفريد شرودر بتشكيلة ضمت الحارس محمد بوسندة، وكلاً من منصور الشامسي، ورافائيل بيريرا، ومحمد علي شاكر، وسعيد جمعة، ومحمد عباس، وفلاح وليد، وحازم محمد عباس، وسفيان رحيمي، وخالد البلوشي، وعيسى خلفان، وأجرى ثلاثة تبديلات خلال المواجهة، ودفع بكل من سلطان المنذري، وخالد البلوشي، وعمر سعيد.

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