المران الأول لـ«الأبيض» في النمسا اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اكتمل وصول لاعبي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى معسكر«الأبيض» الخارجي في النمسا الذي يستمر حتى 10 أغسطس. ووصل لاعبو الأندية المختلفة من معسكرات فرقهم في عدد من الدول الأوروبية، فيما وصل لاعبو المنتخب الأولمبي الذين ينتظمون في معسكر مشترك مع المنتخب الأول، ويخوض«الأبيض» أول مران له، في المعسكر اليوم واجتمع البرتغالي باولو بينتو، مع اللاعبين أمس، من أجل التعرف إليهم، وشرح برنامج الإعداد في المعسكر، وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد بالتدريبات للوصول إلى جهوزية عالية.

ويأتي المعسكر في إطار استعدادات المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة 2024، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستقام في سبتمبر المقبل في الصين.

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