الوحدة يعبر الكويت بثنائية في انطلاقة قوية بالبطولة العربية

المصدر: متابعة- أحمد عيسى

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حقق الوحدة، أمس، فوزاً مهماً على الكويت بنتيجة 2 - 1، في افتتاح مبارياته بالمجموعة الرابعة لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بالسعودية.

ونال «العنابي» أفضلية الأداء والنتيجة، وهز شباك منافسه بواسطة البديل سهيل المنصوري وجواو بيدرو بالدقيقتين 72 و 75، وأحرز للكويت أحمد الظفيري بالدقيقة ( 90 + 2 ). ووضع الوحدة 3 نقاط في رصيده بقيادة مدربه الجديد بيتسو موسيماني في أول مهمة رسمية له مع الفريق.

من جهة أخرى، قلب الرجاء البيضاوي المغربي تأخره بهدف أمام شباب بلوزداد الجزائري، إلى فوز 2 - 1، بالمجموعة نفسها، وتقدم فؤاد حديد لبلوزداد بالدقيقة العاشرة، وأدرك يسري بوزوق التعادل للرجاء من ركلة جزاء بالدقيقة 58، وسجل بوشعيب لعراسي هدف الفوز للرجاء بالوقت القاتل، وتحديداً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وحقق الزمالك المصري فوزاً كبيراً على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 - صفر،في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة، وتقدم الزمالك بهدف من «نيران صديقة» سجله بشير بن سعيد لاعب الفريق التونسي بمرمى فريقه في الدقيقة 27، وأضاف أحمد زيزو الثاني في الدقيقة 43، وسجل سيد نيمار الثالث بالدقيقة 56 وأضاف الرابع في الدقيقة 64.

من ناحية أخرى أعلن نادي الصفاقسي التونسي، إسناد مهمة قيادة الفريق في بقية مباريات البطولة إلى المدرب المساعد أنيس الجربي بعد استقالة المدرب المصري حسام البدري عقب الهزيمة أمام الشرطة العراقي بالمباراة الأولى بالبطولة.

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