الوصل يتعادل مع الريان في النمسا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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تعادل فريق الوصل الأول لكرة مع نظيره الريان القطري بنتيجة 3-3 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس في معسكر الفريق بالنمسا.

سجل ثلاثية الوصل: كايو كانيدو، وهاريس سيفيروفيتش، وفابيو ليما من ركلة جزاء، في الدقائق: 11 و 66 و84 فيما سجل للريان، رودريغو مورينو وسفيان بوفال، وتميم منصور في الدقائق 52 و54 و64. وتعد مباراة الريان، الودية الرابعة للوصل في معسكره الخارجي، بعدما خاض 3 وديات وفاز على ماتشافا شاباتس الصربي في سلوفينيا، بهدف دون رد، و تعادل مع الشمال القطري 2-2 وابولون القبرصي 1-1 في النمسا.

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