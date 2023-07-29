كلباء يخسر أمام الطائي السعودي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خسر فريق اتحاد كلباء أمام الطائي السعودي بهدفين مقابل هدف سجله اللاعب ألدو بار في المباراة الودية الثالثة لـ«النمور» بمعسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا. ويستعد الفريق لخوض آخر مبارياته في المعسكر الصيفي بعد راحة قصيرة إذ فاز بثلاثية في مستهل تجاربه على لجوتومير السلوفيني، ثم تعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام بيلتينسي السلوفيني قبل أن يخسر أمام الطائي في التجربة الخليجية.

وشهد المباراة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي زار معسكر فريق كلباء في إطار متابعة المجلس لسير عمل أندية الشارقة في المعسكرات الخارجية استعداداً للموسم الجديد وذلك بحضور عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وعدد من أفراد بعثة «النمور» في معسكر سلوفينيا.

والتقى عيسى هلال الحزامي رئيس البعثة عادل الزعابي والجهاز الفني والإداري واللاعبين وأشاد بمردود فريق العمل وحثهم على بذل المزيد من العطاءات في ما تبقى من المعسكر للظهور بشكل يلبي تطلعات قيادة وإدارة وجماهير هذا الكيان العريق.

شكر وتقدير

من جانبه، توجه عادل الزعابي رئيس بعثة الفريق نيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم محمد عبيد اليماحي وبقية الأعضاء، بالشكر والتقدير لاهتمام وحرص رئيس مجلس الشارقة الرياضي على الحضور ومتابعة الجهود المبذولة في المعسكر الخارجي.

من جهة أخرى، غادر اللاعب عبدالسلام محمد وأحمد عامر معسكر الفريق من أجل الالتحاق بمعسكر منتخبنا الوطني الأول في النمسا والذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو إضافة إلى معسكر المنتخب الأولمبي الذي يضم الثلاثي وليد راشد وياسر حسن وسلطان عادل.

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