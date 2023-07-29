أندية رأس الخيمة.. طموح مختلف في الموسم الجديد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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رفعت أندية رأس الخيمة بالدرجة الأولى، مسافي، التعاون، الجزيرة الحمراء، الرمس، سقف الطموح في الموسم الجديد، دون أن تضع الصعود إلى دوري المحترفين هدفاً لها، نسبة لضعف الإمكانات المادية، لكنها ترغب في النسخة الجديدة من دوري الهواة، أن تحرز مركزاً أفضل من السابق، وأن تقدم مستويات مرضية.

وتباينت طموحات الأندية التي بدأت في ترتيب أوراقها لمشوار الموسم الجديد، بعدد من الصفقات الجديدة، مع بداية التحضيرات، باستثناء مسافي الذي يبدأ إعداده الثلاثاء المقبل، وأكدت الأندية حرصها على تحقيق عدد من الأهداف ورفضها للمشاركة من أجل المشاركة فقط، وذلك حسب إفادات مسؤولي الأندية لـ «البيان» رداً على السؤال الذي طرحته عليهم عن طموحهم في الدوري خلال الموسم الحالي.

مهمة صعبة

بداية، قال مصبح المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، إن فريقه يطمح أن يكون «الحصان الأسود» للنسخة الجديدة من دوري الهواة، مقراً بأن الصعود إلى «المحترفين» مهمة صعبة في وجود أندية بإمكانات مالية أفضل.

وحقق مسافي أفضل مركز على مستوى أندية رأس الخيمة في النسخة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى التي شهدت مشاركة 17 فريقاً، باحتلاله المركز السابع، في تأكيد على عدم المنافسة على التواجد مع فرق الصدارة، بسبب الإمكانات المالية التي تقف عقبة أمام تقدمها نحو نيل بطاقة الصعود للمحترفين.

وقال المزروعي: بالتأكيد الطموح حق مشروع وكل فريق عندما يشارك في منافسة يكون هدفه من كل مباراة تحقيق النصر وليس الخسارة، ونحن ثقتنا كبيرة في فريقنا الذي قدم مستوى جيداً في النسخة الأخيرة من الدوري، وأكد قوته بالفوز على الصاعدين «حتا والإمارات»، والتعادل أمام دبا الحصن وكلها نتائج لم تكن تتحقق لولا جهود الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، لكن رفع سقف الطموح لن يكون أمراً جيداً.

وعاد مصبح المزروعي وقال إن تقديم كرة قدم تمتع الجماهير وتضاعف من قوة المنافسة وتساهم في تطور اللعبة، كلها أهداف تهم نادي مسافي، وقال: سنعمل على وضع بصمة مؤثرة في بطولة دوري الدرجة الأولى هذا الموسم وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج، ومن أجل بلوغ كل الأهداف تم دعم الفريق ببعض العناصر، وهنالك تعاقدات قادمة ستشكل الإضافة المطلوبة.

طموح لا يتوقف

من جانبه، قال عبدالعزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، إن التحدي موجود دائماً مع كل موسم والطموح لا يتوقف، ذاكراً أنه لا يوجد فريق يلعب دون هدف في كل المنافسات أو للخسارة وإنما للمنافسة وإثبات وجوده.

وأضاف منقوش: بكل صراحة الصعود لدوري المحترفين مهمة صعبة على التعاون لأسباب يعرفها الجميع، لكن هذا لا يعني عدم القتال من أجل الحصول على مركز جيد، فتحسين ترتيبنا في كل موسم أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وهذا ما نعمل عليه في النسخة الجديدة من دوري الهواة.

وأشار منقوش إلى أن جدية فريقه تؤكدها الخطوات التي تمت في الفترة السابقة من قبل مجلس الإدارة في العمل على تجهيز فريق جيد للمشاركة في الدوري، وقال: فريقنا أصبح مكتملاً بـ80 % ولدينا نقص في بعض المراكز، وما زلنا نمتلك وقتاً كافياً لتكملة النقص.

هدف

فيما قال عبدالناصر يوسف الشامسي الأمين العام لنادي الجزيرة الحمراء، إن فريقه يسعى لمشاركة إيجابية وأن يكون مؤثراً في بطولة الدوري، رافضاً المشاركة من أجل المشاركة فقط، ذاكراً أنهم يتمتعون بطموح التواجد مع فرق المقدمة.

وأضاف: على حسب العناصر الموجودة والجهد الذي تبذله إدارة النادي ووجود المدرب عيد باروت في قيادة الفريق، فإننا نرى أن الفريق قادر على تحقيق طموحه ومواصلة الظهور المتميز، رغم أن العقبات تظهر فجأة أمام الفرق وتؤثر على مردودها، كما حدث لنا الموسم الماضي الذي كانت فيه بدايتنا جيدة، ولكن بعد الدور الأول تراجعت نتائجنا.

وأكد الأمين العام لنادي الجزيرة الحمراء، أن ملامح فريقه بدأت تظهر بعد الصفقات التي تمت في الفترة الماضية، مبيناً أن هناك عملاً كبيراً تم إنجازه بهدوء حتى يكون الفريق في كامل قوته خلال بطولة الدوري، متمنياً أن يظهر الجزيرة الحمراء بمستوى مشرف ويحقق النتائج المرجوة.

خطة مستقبلية

من جانبه، قال علي ربيع مدير فريق الرمس، إن ناديه وضع خطة لبناء فريق المستقبل من الموسم الحالي بالتركيز على عناصر صغيرة السن مع عدد من لاعبي الخبرة، وتعاقد مع المدرب معتز عبدالله لأنه مدرب طموح وصاحب فكر تدريبي متقدم ويتمتع بشخصية قوية، وأضاف: لدينا رؤية واضحة نعمل بها في نادي الرمس وهي خلق هوية خاصة وبناء فريق للمستقبل تكون لديه القدرة على تحقيق أفضل النتائج، لذلك تركيزنا كان على لاعبين بأعمار صغيرة دون إهمال عناصر الخبرة لأنهم جزء مهم يساعد الشباب على تطوير قدراتهم.

وأكد علي ربيع أن بناء فريق أهم لديهم من المنافسة على البطولة أو الانشغال بأشياء أخرى، ذاكراً أن الجميع لديه ثقة كبيرة في المدرب معتز عبدالله ومعاونيه في الجهاز الفني لتحقيق الأهداف المرسومة وجني ثمارها مستقبلاً.

غياب

يغيب عن المشاركة في دوري الهواة، نادي رأس الخيمة، الذي تمسك بعدم العودة من جديد للمنافسة لأسباب مالية، حسب ما برر به النادي، انسحابه قبل مواسم عدة.

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