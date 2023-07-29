الجزيرة يتعاقد مع الهولندي كريم رقيق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعاقد الجزيرة مع الهولندي كريم رقيق قادماً من نادي إشبيلية الأسباني، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، ليكون ثالث صفقات النادي الصيفية بعد تعاقده سابقاً مع نيسكيز كيبانو، واليخاندرو بوزيلو كما اقترب الفريق من التعاقد مع البرازيلي فرناندو لوكاس والكاميروني كارل إيكامبي.

صراع وتنافس

وسبق للمدافع الهولندي من أصول تونسية، المشاركة مع المنتخب الهولندي الأول ومنتخب تحت 19 عاماً، وأخيراً كان محل صراع عدد من الأندية الخليجية التي تنافست على كسب توقيعه لكن الجزيرة نجح في إقناع اللاعب وناديه لتنتهي الصفقة بوصول اللاعب إلى أبوظبي واجتيازه الفحوصات الطبية وتوقيعه في الكشوفات.

مسيرة جيدة

ويمتلك كريم رقيق (28عاماً) سيرة ذاتية جيدة بدفاعه عن قمصان عدد من الفرق الأوروبية المعروفة، مثل ايندهوفن الهولندي، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، هيرتا برلين الألماني، وأخيراً إشبيليه الأسباني الذي لعب معه 3 مواسم قدم خلالها مستويات متميزة وظل لاعباً مهماً ضمن عناصر التشكيل الأساسي، حيث شارك في 70 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وغاب عن 40 مباراة في المواسم السابقة لأسباب مختلفة منها الإصابات.

ترقب

ومواصلة لدعم كشوفات الفريق، اقتربت إدارة الجزيرة من حسم صفقة البرازيلي فرناندو لوكاس لاعب وسط أنطاليا سبور التركي الذي دخل النادي في مباحثات مبكرة معه، وحسب المصادر فإن الصفقة شارفت على النهاية رغم وجود عدد من العروض التي تلقاها اللاعب، الذي سيكون بديلاً للجنوب أفريقي سيولاني سيريرو في خانة الارتكاز.

منافسة

وينافس الجزيرة عدداً من الأندية الخليجية للفوز بتوقيع الجناح الكاميروني كارل ايكامبي (30 عاماً) لاعب ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، وأفادت مصادر أن المباحثات قطعت شوطاً متقدماً وأن اللاعب الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى تلقى عرضاً من نادي الشباب السعودي، لكنه في طريقه إلى «فخر أبوظبي»، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الجزيرة قدم عرضاً للاعب، وأن الحسم النهائي للصفقة في الساعات المقبلة، واحتاط النادي لعدم نجاح الصفقة بعدد من السير الذاتية للاعبين من الدوريات الأوروبية، وينتظر أن يستعجل الجزيرة خطوات التعاقد وإكمال ملف الأجانب في الأيام المقبلة، خصوصاً مع النقص الذي سيواجهه الفريق المرحلة الثالثة من الإعداد لانضمام 11 لاعباً من صفوفه إلى المنتخبين الأول والأولمبي اعتباراً من اليوم.

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