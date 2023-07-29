حتا يتعادل مع بيوغراد الصربي

المصدر: حتا - علي الظاهري

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تعادل فريق حتا مع «أو إف كيه بيوغراد» الصربي 1 - 1، في التجربة الرابعة للفريق بمعسكر صربيا. سجل هدف حتا المغربي أيمن رشوق، وحرص الجهاز الفني بقيادة الصربي زيلكو ماركوف على منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين بهدف تحقيق الانسجام بين عناصر الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخيرة قبل العودة إلى الدولة لاستئناف التحضيرات قبل انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.

وشارك في المباراة عدد من اللاعبين الجدد، أبرزهم السويدي مصطفى زيدان الذي تم التعاقد معه مؤخراً قادماً من نادي مالمو السويدي.

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