شباب الأهلي يهزم الوحدة السعودي في صربيا    

المصدر: دبي - العوضي النمر

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي على الوحدة السعودي بهدفين دون مقابل، في رابع مبارياته الودية المقامة بمعسكره التدريبي في صربيا، سجل الهدفين كارتابيا ومؤنس دبور، وتعد المباراة ختام وديات الفريق بالمعسكر، وكان تعادل مع عيروني طبريا بهدف، وخسر أمام أوسيك الكرواتي بهدفين دون مقابل، وحقق الفوز على فوجدوفانس الصربي بهدفين، وكانت المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش للتعرف على اللاعبين ومعرفة مستواهم الفني، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة التي ستخوض المنافسات المقبلة، واطمأن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين قبل موقعة الوحدات الأردني المقررة منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

بدأت المباراة الودية أمام الوحدة السعودي بتشكيلة شبه أساسية وضمت كلاً من الحارس ماجد ناصر، ووليد عباس، بوجدان، سعيد سليمان، حارب عبدالله، عزيز غانييف، كارتابيا، يوري سيزار، يحيي الغساني، مؤنس دبور، وظهر الفريق بشكل جيد ومستوى متميز وارتفع التجانس بين اللاعبين، وبعد 7 دقائق من انطلاق المباراة نجح هداف الفريق كارتابيا في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج المنطقة انتهى به الشوط الأول الذي تسيده شباب الأهلي.

فرصة

ومنح المدرب فرصة لعناصر أخرى خلال فترات الشوط الثاني فأشرك، بالا ويوسف جابر بديلاً ليوري سيزار وحارب عبدالله، وعاد وأشرك ايغور جيسوس بديلاً ليحيى الغساني ومحمد مرزوق ورينان بديلاً عن بوجدان ووليد عباس، ومحمد جمعة بديلاً كارتابيا، وبعد 86 دقيقة من زمن المباراة نجح مؤنس دبور في تسجيل أول أهدافه مع شباب الأهلي والهدف الثاني خلال المباراة.

ويستأنف الفريق مرانه اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس ويستمر التدريب حتى 3 أغسطس المقبل موعد عودة البعثة من المعسكر الخارجي، ويهدف الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً والوصول إلى جاهزية عالية، تؤهلهم لظهور جيد عند انطلاق الموسم الجديد.

وسيتم بعد العودة الدخول في أجواء لقاء الوحدات ثم المشاركة في دوري المحترفين.

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