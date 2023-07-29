«الأبيض» يبدأ مشوار تصفيات المونديال 16 نوفمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تسود موجة من التفاؤل الوسط الرياضي بعد الإعلان عن قرعة الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، التي أسفرت عن وقوع «الأبيض» ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب البحرين والفائزين من مباراتي (اليمن ضد سريلانكا) و(نيبال ضد لاوس)، الذين سيشاركون في تصفيات الأدوار الأولى. وسيقص «الأبيض» شريط مشاركته في الدور الثاني من التصفيات يوم 16 نوفمبر المقبل.

ويخوض الجولة الثانية في 21 منه، فيما يلعب الجولتين الثالثة والرابعة في مارس 2024، والجولة السادسة والأخيرة في 11 يونيو من العام المقبل، ويتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات الـ 9 إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، ويشاركون في نهائيات كأس آسيا «السعودية 2027».

ويخوض الـ 18 منتخباً المتأهلين من الدور الثاني، المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، حيث سيتم توزيعهم على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وستقام قرعة خاصة بتلك المرحلة في العام المقبل، ومن الدور الثالث، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع، وسيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

توازن

وعبر عدد من الرياضيين عن تفاؤلهم بوصول المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال إيطاليا 1990، في ظل تعديل نظام التأهل، وزيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2026.

وأكد إسماعيل راشد لاعب منتخبنا الوطني والوصل السابق، إن القرعة متوازنة بين كل المجموعات، وتعزز من فرص المنتخبات العربية للتأهل لمونديال 2026، الذي تم تعديل عدد الفرق المشاركة به للمرة الأولى، وقال: لابد أن تستثمر المنتخبات العربية والآسيوية الفرصة للتأهل لأكبر مسابقة عالمية في كرة القدم.

وأضاف: بالنسبة لمنتخبنا الوطني جاءت نتيجة القرعة جيدة، ويوجد معنا في المجموعة نفسها منتخب البحرين، والكل يعرف مستواه وقوته، ولكن يجب الحذر من المنتخبات الصغيرة والمغمورة التي ستتواجد معنا في المجموعة لاحقاً بعد انتهاء تصفيات المرحلة الأولى.

وطالب إسماعيل راشد بضرورة الاستعداد الجيد للتصفيات، من خلال برنامج إعداد قوي، ولعب العديد من المباريات الودية القوية لتهيئة اللاعبين بشكل جيد لخوض منافسات قوية، وقال: فرصتنا في التأهل للمونديال كبيرة، ولكنه لن يكون على طبق من ذهب، بل يتطلب العمل الجاد والتكاتف من الجميع والتضحية من اللاعبين حتى يكتبوا أسماءهم في سجلات التاريخ من خلال التأهل للملتقى العالمي الكبير.

تكاتف

وأشار راشد مرزوق عضو مجلس إدارة شركة النصر للكرة الأسبق أن فرص «الأبيض» للتأهل جيدة، ولكن لابد من تكاتف الجميع خلف المنتخب من اتحاد كرة وأندية وإعلام وجماهير، لتصحيح المسار من أجل تحقيق الإنجاز والتأهل للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، لأن المنتخب في حاجة لإعداد قوي يتناسب مع أهمية المشاركة في المونديال، سواء في معسكرات طويلة أم لعب مباريات ودية قوية.

وعن القرعة قال: نتيجة القرعة جيدة ومتوازنة وفرصة لمنتخبنا من أجل التأهل للمرحلة الثالثة والحاسمة كبيرة، بشرط أن تكون اختيارات الجهاز الفني للاعبين للمنتخب جيدة، مع إعداد قوي ودعم الأندية للمنتخب، حينها سيكون تحقيق الإنجاز ليس صعباً، ومطلوب من اللاعبين الالتزام والتركيز حتى يكتب لهم شرف المشاركة في المونديال.

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