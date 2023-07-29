قضاة الملاعب ينتظمون في معسكر المغرب

المصدر: دبي - العوضي النمر

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انتظم قضاة الملاعب في معسكر الإعداد المقام بالعاصمة المغربية الرباط، الذي بدأ يوم أمس ويستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق يوم الثامن عشر من الشهر المقبل، بمشاركة 39 حكماً ومساعداً من الحكام الذين يديرون مباريات الفرق الأولى، سواء في دوري المحترفين أو الهواة.

وجاء اختيار المغرب مقراً لإقامة المعسكر للمرة الأولى نظراً لوجود أكاديمية رياضية على مستوى عالٍ من الكفاءة، تمتاز بالخصوصية، ما يسهل من مهمة قضاة الملاعب وزيادة تركيزهم خلال فترة إقامة المعسكر، وتقرر للمرة الأولى إجراء اختبار اللياقة البدنية لقضاة الملاعب في الأسبوع الأول مع معسكر الإعداد، على غير المتبع في السنوات الماضية، سعياً لتوفير مزيد من الاستقرار لقضاة الملاعب، وزيادة تركيزهم خلال المعسكر، وتوفير وقت أمام من لم يوفق لإعادة الاختبار في أجواء مناسبة ما يعزز من جهود تميزهم.

برنامج متكامل

ووضعت إدارة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة برنامجاً متكاملاً لقضاة الملاعب، يتضمن حصصاً تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تتناول أبرز التعديلات الجديدة واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم. كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة، ويشارك في هذه التطبيقات لاعبون في مباريات تجريبية بهدف زيادة خبرات الحكام في استخدام التقنية.

مرحلة ثانية

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من معسكر الإعداد وعودة المشاركين فيها إلى البلاد، تبدأ المرحلة الثانية، من خلال المجموعة الثانية التي ستضم 36 حكماً ومساعداً من الذين سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، بينهم 4 محكمات من العنصر النسائي، وذلك للفترة من 14 إلى 22 أغسطس.

تدريب محلي

يذكر أن لجنة قضاة الملاعب برئاسة سالم الشامسي ونائبه الدولي محمد عمر، قد أعدت برنامجاً طموحاً لتجهيز قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق اعتباراً من 18 أغسطس المقبل، حيث قامت بوضع برنامج متكامل لقضاة الملاعب بدأ محلياً من خلال أداء تدريبات لياقة بدنية ، كما سيتم إقامة دورة تقنية الفيديو (VAR) لجميع قضاة ملاعب الدرجة الأولى، وتخللها بعض المحاضرات واستعراض عدد من حالات التحكيمية.

مدير جديد

ويشارك في معسكر قضاة الملاعب الخبير المصري والحكم الدولي الأسبق عصام عبد الفتاح الذي تولى مهمة المدير الفني لقضاة الملاعب، والذي سبق له أن تولى المهمة قبل مواسم عدة وأثبت جدارته بتولي تلك المهمة قبل أن يتقدم باعتذار عن تكملتها ولكن علاقته بلجنة قضاة الملاعب لم تنقطع، حيث استعانت به اللجنة في إلقاء العديد من المحاضرات الفنية للحكام خلال الفترات الماضية، ويأتي التعاقد مع عصام عبد الفتاح بعد اعتذار الإنجليزي ريتشارد ميلين المدير الفني عن عدم تكملة مهمته والعودة إلى وطنه بعد نهاية الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارا بإجراء عدد من التعديلات على قانون اللعبة، منها ما يتعلق بحالة التسلل، حيث تم إقرار أن يكون اللاعب متقدماً بكامل جسمه وليس جزءاً منه فقط، ومنع حراس المرمى من تشتيت انتباه مسدد ركلة الجزاء بأي شكل من الإشكال، وأن لا يتجاوز الاحتفال بالأهداف 90 ثانية للحد من الوقت الضائع خلال المباريات، إيقاف الوقت فور خروج الكرة من الملعب أو عند الاحتفال بتسجيل هدف أو خروج الكرة من الملعب للسعي لزيادة الزمن الفعلي للمباريات.

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