الوحدة يتخطى عقبة الكويت بثنائية في البطولة العربية

المصدر: متابعة: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الوحدة فوزا مهما على الكويت الكويتي 2-1 في افتتاح مباريات دور الستة عشر من كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بأبها السعودية مساء الجمعة، بعد مباراة نال فيها الفائز أفضلية الأداء والنتيجة، وهز شباك منافسه بواسطة سهيل المنصوري في الدقيقة 72 وجواو بيدرو في الدقيقة 75، وأحرز للكويت أحمد الظفيري في الدقيقة 2+90 ، وبالنتيجة يضع الوحدة 3 نقاط في رصيده بقيادة مدربه الجديد بيتسو موسيماني في أول مهمة رسمية له مع الفريق.

وشهدت الجولة، فوز الرجاء المغربي على شباب بلوزداد الجزائري 2-1، ليضع حامل اللقب 3 نقاط في رصيده، وتقام الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، يوم الإثنين المقبل والتي تشهد مقابلة الوحدة لشباب بلوزداد في المباراة الأولى، ويلتقي الرجاء مع الكويت في الثانية.

وخلال الحصة الأولى قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء واعتمدا على طريقة اللعب المفتوح ما عكس رغبتهما في الوصول للشباك وحسم النتيجة مبكرا، ولاحت عدد من الفرص للفريقين لكنها لم تشكل خطورة تذكر نتيجة التماسك الدفاعي.

وفي الحصة الثانية عاد الوحدة أكثر تنظيما ونال الأفضلية وضاعف هجومه على الكويت الكويتي الذي أضطر إلى التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح البديل سهيل المنصوري في فك شفرة دفاع الكويت بإحراز الهدف الأول من صناعة أحمد نور الله في الدقيقة 72، وأتبعه البرازيلي جواو بيدرو بعد 4 دقائق فقط بالهدف الثاني من صناعة جوانكا، وبعد الهدفين أجرى موسيماني عددا من التبديلات ودفع بعناصر شابة، وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر قلص الكويت الكويتي الفارق بهدف أحمد الظفيري أنتهت عليه المواجهة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز