الوصل يتعادل مع الريان القطري في النمسا

المصدر: متابعة-علي شدهان

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تعادل فريق الوصل الأول لكرة القدم مع نظيره الريان القطري بنتيجة "3-3" في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في النمسا، حيث يقيم الوصل معسكره الخارجي المتواصل منذ الثامن من يوليو الجاري حتى الثاني من أغسطس المقبل في سلوفينيا والنمسا استعدادا للموسم الجديد.

سجل ثلاثية الوصل، كايو كانيدو "د 11"، وهاريس سيفيروفيتش "د 66"، وفابيو ليما "د 84 من ركلة جزاء"، فيما سجل للريان، رودريغو مورينو "د 52"، وسفيان بوفال "د 53"، وتميم منصور "د 64".

بدأ الوصل المباراة بتشكيلة ضمت، خالد السناني، وسفيان بوفتيني وعلي الانصاري واليكس بيريز وعبدالرحمن صالح، وعلي سالمين ونيكولاس خيمينيز وجيروينمو بوبليتي وفابيو ليما، وكايو كانيدو وهاريس سيفيروفيتش.

وتعد مباراة الربان، الودية الرابعة للوصل في معسكره الخارجي، بعدما خاض 3 "وديات" أمام فرق ماتشافا شاباتس الصربي في سلوفينيا، وانتهت لمصلحة الوصل بهدف دون رد، والشمال القطري "2-2"، وابولون القبرصي "1-1" في النمسا.

ويؤمل أن يخوض الوصل "ودية" خامسة أمام نظيره اتحاد كلباء الثلاثاء المقبل في النمسا، قبل يوم من موعد عودته إلى دبي، والتي تشهد لعب مباراة ودية سادسة وأخيرة في العاشر من أغسطس المقبل، قبل خوض الإمبراطور أولى مبارياته الرسمية بلقاء ضيفه فريق الإمارات في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات 19 أغسطس.

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