حتا يضم السويدي مصطفى زيدان

المصدر: دبي-علي الظاهري

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تعاقد نادي حتا مع اللاعب الدولي السويدي مصطفى زيدان قادماً من نادي مالمو السويدي، ويعتبر زيدان الذي ينحدر من أصول فلسطينية رابع المحترفين الأجانب في القائمة التي تضم البلجيكي دينو ارسلاناغيتش والكازخستاني الكسندر ميركل والدولي السلوفاكي دي ماركو.

ويسعى «الإعصار» لحسم ملف المحترفين الأجانب بعد التفاوض مع أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة أبرزهم السنغالي مباي نيانغ الذي انتهى عقده مع فريق أوكسير أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي ولعب لعدة أندية إيطالية وأوروبية أبرزها ميلان الإيطالي وواتفورد الإنجليزي إلى جانب تجربته الخليجية مع الأهلي السعودي.

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