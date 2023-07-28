الأستاذ والتلميذ في ودية الشارقة والبطائح

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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يلتقي الشارقة والبطائح ودياً، اليوم، ضمن تحضيرات الفريقين الخارجية في معسكر النمسا. وتحمل المباراة طابعاً مختلفاً؛ كونها تجمع بين «الأستاذ» و«التلميذ»، حيث يتواجه المدرب الروماني أولاريو كوزمين مع أحد تلاميذه ميريل رادوي الذي عمل ضمن الطاقم الفني لكوزمين في العين ثم شباب الأهلي «الأهلي سابقاً»، لتكون المواجهة هي الأولى بينهما في عالم التدريب من خلال «البروفة» القوية في معسكر النمسا.

وخاض الشارقة 3 تجارب من أصل 6 مباريات في المعسكر حتى الآن تعادل بهدف لمثله في المباراة الأولى أمام فريق ميزوكفسدي المجري ثم فاز بهدفين على سكزيريدا الروماني وتعادل برباعية مع «سي اس ام ريسيتا» الروماني، بينما خاض البطائح تجربة واحدة فاز فيها على باد والتيرسدورف النمساوي.

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