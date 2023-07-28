«العميد» يختبر 19 لاعباً أمام الرياض السعودي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خسر فريق النصر تجربته الخليجية أمام الرياض السعودي 0 - 1 في المباراة الودية الثالثة للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي في هولندا.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش على إعطاء فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين، حيث دفع غوران بـ 19 لاعباً، خلال شوطي اللقاء، وضمت تشكيلة البداية: الحارس أحمد شامبيه، غوستافو أليكس، خالد جلال، سميرميميشفيتش، حمدان الكمالي، يوري ميديروس، تو تو، مايد الطنيجي، عبدالعزيز صنقور، عبدالله أنور، عادل تعرابت.

وشهد الشوط الثاني من المباراة دخول 8 لاعبين وهم: محمد برغش، علي عبدالعزيز، محمد عبدالرحمن، بلال الجسمي، عبدالله عباس، راشد عمر، عبدالعزيز داود، راشد عيسى، سعود عبدالرزاق.

وتبادل عبدالله أحمد الطاير عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، الدروع التذكارية على هامش المباراة مع حماد الدوسري عضو مجلس إدارة نادي الرياض السعودي.

تعاقد

من جهة أخرى، أكمل فريق النصر إجراءات انتقال اللاعب أحمد جشك إلى صفوف «العميد» قادماً من نادي شباب الأهلي، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد مع اللاعب، الذي سيرتدي القميص رقم «9»، وهو الرقم الذي كان يرتديه زميله مالابا مهاجم النصر السابق، والذي لعب بجواره في نادي اتحاد كلباء لـ 3 مواسم معاراً من «الفرسان».

وسيلتحق جشك بمعسكر الإعداد الخارجي للفريق في هولندا بعد إنهاء إجراءات التعاقد، ومن المتوقع أن يشارك في التجربة الأخيرة لـ«العميد» في المعسكر أمام فريق «توب أو إس إس» الهولندي الثلاثاء المقبل قبل العودة يوم 4 أغسطس إلى الدولة.

ملف الأجانب

ويسابق النصر الزمن لغلق ملف المحترفين الأجانب، بعد اقترابه من التعاقد مع المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني لاعب فريق سامبدوريا، والذي خاض تجارب عدة في «الكالشيو»، أبرزها يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى محطته الخارجية مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

وسيحل غابياديني «31 عاماً» في حال التعاقد معه بديلاً للكونغولي سيدريك باكامبو، الذي رحل إلى فريق غلطة سراي التركي، بعد رحلة قصيرة مع النصر.

تعاقدات الفريق

ويعتبر النصر من الأندية، التي دشنت تعاقداتها مبكراً في الانتقالات الصيفية، وضمت قائمة اللاعبين المواطنين الجدد: محمد جمال لاعب الجزيرة السابق، ويوسف العامري من خورفكان، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة، إضافة إلى اللاعب أحمد جشك.

فيما شملت قائمة المحترفين الأجانب والمقيمين: البرتغالي يوري ميدبيروس، لاعب سبورتينغ براغا، والكولومبي كيفين أغوديلو لاعب فريق سبيزيا الإيطالي، والبرازيلي المقيم غوستافو أليكس من الشارقة، فيما يواصل الثنائي المغربي عادل تاعرابت، والصربي سمير ميميفيتش التحدي مع «العميد» في الموسم الجديد.

32 طفلاً

استقبل نادي النصر رحلة ترفيهية ضمت 32 طفلاً من المشاركين في فعالية «صيفنا مرح وسعادة»، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، وقضى الأطفال أوقاتاً مليئة بالمتعة والتشويق في النادي عبر ممارسة عدد من الرياضات في الصالات الداخلية المغلقة والتعرف على أبرز مرافق النادي.

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