«الأبيض» يبدأ عهد بينتو من بوابة النمسا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو عبر بوابة النمسا، حيث يتجمع الفريق اليوم في معسكر إعداد يستمر حتى 10 أغسطس المقبل، وللمرة الأولى ينضم المنتخب الأولمبي لمعسكر مشترك مع «الأول»، وسيتم سفر اللاعبين من معسكرات أنديتهم إلى النمسا مباشرة، حيث سيكون 52 لاعباً من المنتخبين تحت مجهر ومتابعة المدرب البرتغالي الجديد، الذي يتولى مهمة تدريب «الأبيض» للمرة الأولى.

وحرص اتحاد الكرة على إقامة معسكر المنتخبين الأول والأولمبي في ذات المنطقة حتى يتمكن أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول لمتابعة الحصص التدريبية للمنتخب الأولمبي ورصد أداء اللاعبين الذين سيتم ضمهم لاحقاً لصفوف الأبيض في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الفنية للمنتخبات، ويهدف اتحاد الكرة إلي وضع أكبر عدد من اللاعبين تحت مجهر المدرب باولو بينتو من أجل منحه الفرصة كاملة لاختيار تشكيلة المنتخب الأول التي سيتم الاعتماد على عناصرها خلال تحدي الفترة المقبلة، حيث سيتم اختيار توليفة تمزج بين بعض العناصر التي تملك خبرة كبيرة بالمنتخب وبين مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يعتبروا أمل ومستقبل كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة للمشاركة في المنافسات المهمة المقبلة.

ويأتي المعسكر في إطار استعدادات المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة مطلع العام المقبل، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في سبتمبر المقبل بنظام التجمع في الصين.

مغادرة

وغادر محمد إبراهيم إداري الفريق، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة دبي أمس متوجهين إلى معسكر النمسا، فيما يتوجه ياسر سالم مدير المنتخب إلى معسكر«الأبيض» بعد عودته من ماليزيا حيث حضر مراسم قرعة تصفيات مونديال 2026.

قائمة

وتضم قائمة المنتخب الأول 26 لاعباً وهم خالد عيسى، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان «العين» علي خصيف، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، علي مبخوت «الجزيرة» عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، الحسن صالح، ماجد راشد، ماجد سرور «الشارقة» عبدالرحمن صالح، يوسف المهيري، علي سالمين، كايو كانيدو، علي صالح، فابيو دي ليما «الوصل» وليد عباس، يحيى الغساني «شباب الأهلي» عبدالسلام محمد، أحمد عامر «اتحاد كلباء» بلال يوسف «عجمان».

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدرب الإسباني دينس سيلفا 26 لاعباً وهم: أحمد فوزي، أحمد محمود، محمد الوافي، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة» عيسى خلفان، محمد عباس «العين» خالد توحيد، مايد سعيد الكاس، حمد فهد «الشارقة» وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل «اتحاد كلباء» مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»،عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة» حمد المقبالي «الفجيرة» حمدان العامري «حتا» فهد بدر «الإمارات».

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