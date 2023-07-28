منتخبنا والبحرين في المجموعة الثامنة بتصفيات المونديال

المصدر: كوالالمبور - البيان

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أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثامنة إلى جانب البحرين، والفائز من تصفيات الدور الأول «اليمن × سريلانكا»، «نيبال × لاوس».

فيما يلعب منتخب قطر بطل كأس آسيا 2019، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلاً من الهند والكويت، والفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.

وجاءت السعودية، التي تستضيف كأس آسيا 2027، في المجموعة السابعة إلى جانب الأردن، طاجيكستان، والفائز من الدور الأول بين كمبوديا وباكستان، وتأمل سلطنة عمان في تأهل سلس عن المجموعة الرابعة، التي ضمت قرغيزستان، ماليزيا، والفائز من الصين تايبيه وتيمور الشرقية.

وتواجه سوريا امتحاناً بالغ الصعوبة في المجموعة الثانية أمام اليابان المعتادة على التأهل بسهولة إلى الحدث العالمي، ويلعب بالمجموعة كوريا الشمالية، والفائز من الدور الأول بين ميانمار وماكاو. ووقع العراق في المجموعة السادسة مع فيتنام، الفلبين، والفائز بين إندونيسيا وبروناي.

وجاء منتخبا فلسطين ولبنان في المجموعة التاسعة مع أستراليا، إلى جانب الفائز من المالديف وبنغلادش.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهات قوية بين كوريا الجنوبية والصين وتايلاند، إلى جانب الفائز بين سنغافورة وغوام. وجاءت إيران في المجموعة الخامسة مع آسيا أوزبكستان وتركمانستان، والفائز من هونغ كونغ وبوتان.

36 منتخباً

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً جرى تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من نوفمبر 2023 ولغاية يونيو 2024.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت ذاته تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

الدور الثالث

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، خلال عام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي، من خلال الملحق العالمي.

في الجهة المقابلة تنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسوف يتم لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة.

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