سنوسي «الصقور» يتألق أمام العربي السعودي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تعادل الإمارات والعربي السعودي 2-2 في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين بتركيا، ضمن تحضيرات «الصقور» للموسم الجديد في ثالث مواجهة يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر، وقدم الفريقان مباراة قوية تميزت بالإثارة، وشهدت تألق لاعب الصقور الجديد، الليبي السنوسي الهادي الذي أحرز هدفي فريقه، الأول من ركلة جزاء والثاني من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

وكان الصقور، قد فاز في مباراته الودية الأولى على العدالة السعودي 3 - 2، وتعادل في الثانية أمام المنتخب الإيراني الأولمبي 2 - 2، ويخوض الفريق تجربته الودية الرابعة والأخيرة يوم الأحد المقبل أمام القادسية السعودي قبل العودة إلى رأس الخيمة في اليوم التالي مباشرة من موعد اللقاء لمواصلة برنامج التحضيرات الذي يتضمن خوض مواجهات ودية تسبق مشاركة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين الذي يستهله بلقاء مضيفه الوصل يوم 19 أغسطس المقبل.

وثمن عبد الله العاجل رئيس البعثة مشرف فريق الصقور، التجربة أمام العربي السعودي ووصفها بالمتميزة وقالت إنها كانت جيدة وحققت العديد من الفوائد للجهاز الفني واللاعبين، وأضاف: أعتقد أنها كانت تجربة حقيقية، وشكلت مواصلة إيجابية للمباريات الودية التي ساهمت في رفع مستوى الفريق بدنيا وفينا، ومن أكبر مكاسبها أن هنالك تطوراً واضحاً في الأداء إضافة إلى توزيع فرص المشاركة من قبل الجهاز الفني على اللاعبين ما يضمن تحضير مجموعة كبيرة لمشوار الموسم التنافسي الذي يحتاج فيه الفريق إلى جميع عناصره.

وثمن عبد الله العاجل اهتمام ودعم إدارة النادي، مبيناً أن يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة ظل في حالة تواصل مستمر مع البعثة يتفقد أحوالها ويطالب بمضاعفة الجهد وتوفير كل الاحتياجات حتى يحقق المعسكر النجاح المطلوب منه، وينعكس ذلك إيجاباً على نتائج الفريق في مباريات الموسم بمختلف المنافسات.

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