الوصل.. وديتان مع الريان وكلباء في المعسكر الخارجي

المصدر: دبي-علي شدهان

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يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم، اليوم، والثلاثاء المقبل، مباراتين وديتين أمام الريان القطري، واتحاد كلباء على التوالي، وذلك في معسكره الخارجي المتواصل منذ 8 يوليو الجاري وحتى الثاني من أغسطس المقبل في سلوفينيا والنمسا استعداداً لخوض تحدي الموسم الجديد.

وتمثل مباراتا الريان وكلباء، في النمسا، الوديتان الرابعة والخامسة للوصل بعدما خاض 3 وديات أمام فرق ماتشافا الصربي في سلوفينيا، والشمال القطري، وابولون القبرصي في النمسا، أيام 14 و23 و24 يوليو الجاري، وانتهت الأولى بفوز الوصل بهدف دون رد، فيما حسمت الثانية والثالثة بالتعادل 2-2 و1-1 على التوالي.

بعد العودة

وبعد العودة من المعسكر الخارجي في النمسا، يخوض الوصل مباراة ودية سادسة مقرر لها في 10 أغسطس في معقله في زعبيل بدبي أمام فريق تُحدد هويته لاحقاً، وذلك قبل مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد مع ضيفه فريق الإمارات في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

فائدة فنية

وباستثناء وديته الأولى أمام ماتشافا الصربي، فإن مباراتي الوصل أمام الشمال القطري وابولون القبرصي، اتسمتا بالقوة، حيث يعد الشمال أحد أبرز فرق دوري المحترفين القطري، فيما يمثل ابولون أميز فرق الدوري القبرصي، وأكثرها شهرة، كونه قد لعب في دوري أبطال القارة الأوروبية.

واستكمالاً لسلسلة الوديات القوية، تمثل مباراتا الوصل مع الريان القطري اليوم، واتحاد كلباء الثلاثاء المقبل، تتويجاً للمباريات ذات المردود الفني الكبير في برنامج إعداد الوصل لموسم 2023-2024، حيث يعد الريان الملقب بـ «الرهيب»، فريقاً مشهوراً في دوري نجوم قطر، فيما يمثل اتحاد كلباء الملقب بـ «النمور»، أحد أبرز فرق دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، ما يشير إلى نجاح معسكر الوصل.

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