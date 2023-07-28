عبد الرحمن العامري يتصدر «اللياقة والتحمل» في الجزيرة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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تصدر عبد الرحمن العامري حارس مرمى الجزيرة، اختبارات اللياقة والتحمل التي أجراها الجهاز الفني بمشاركة جميع لاعبي الفريق عقب 25 يوماً من التدريبات خلال فترة التحضيرات التي بدأت في أبوظبي وانتقلت إلى ألمانيا التي يقيم بها الفريق معسكره الخارجي حالياً.

وتفوق عبد الرحمن العامري «25 عاماً» على زملائه اللاعبين بأفضليته في اللياقة البدنية، على الرغم من مشاركته في خانة حارس المرمى، وتفوقه أيضاً في تدريبات التحمل، متصدرا الترتيب العام في قائمة «فخر أبوظبي» عن جدارة.

ونال الحارس الشاب التهنئة من قبل الجهازين الفني والإداري على إحرازه المركز الأول، والذي كان تأكيداً على جديته واجتهاده في التدريبات وحرصه على الاستفادة من فترة المعسكر السابقة والتي ظل العامري يخضع خلالها لتمارين شاقة وقوية مع بقية زملائه حراس المرمى بقيادة على خصيف الحارس الأول للفريق، كما تلقى التهنئة من زملائه اللاعبين الذين حملوه على الأكتاف وسط احتفالات عكست الروح الإيجابية والأسرية للفريق.

ثقة

وعلى الرغم من الإمكانات العالية التي يتمتع بها عبد الرحمن العامري الذي أثبت وجوده في عدة مناسبات سابقة وقدراته في حماية عرين الجزيرة، لكنه نال فرصة اللعب في مباراة واحدة خلال الموسم الماضي ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، دون أن يفقد الثقة بنفسه حيث يؤمن بأنه سينتقل من الدكة إلى حماية مرمى الجزيرة في المستقبل القريب عبر بذل أعلى درجات الجهد والالتزام التام بالتدريبات.

وعكس تربع حارس مرمى الجزيرة على القمة في اختبارات اللياقة والتحمل، رغبته الواضحة في تطوير قدراته والعمل على تجهيز نفسه بأفضل صورة للمشاركة الأساسية في الموسم الجديد ومنافسة المخضرم علي خصيف وبقية حراس المرمى على حماية العرين، في منافسة تعود بالفائدة على «فخر أبوظبي» الذي نجح في تأمين حاضر ومستقبل حراسة المرمى بوجود علي خصيف وعدد من حراس المرمى الشباب المتميزين.

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