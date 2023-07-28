الوحدة والكويت.. خطوة أولى في البطولة العربية للأندية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يستهل الوحدة مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بلقاء الكويت الكويتي عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها السعودية، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي «حامل اللقب» واللذين يلتقيان عند الخامسة مساء على الملعب ذاته.

ويدخل الوحدة اللقاء معتمداً على تحضيراته، التي بدأها في معسكر صربيا، والذي استمر لمدة 17 يوماً، تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي تعتبر مباراة اليوم الأولى له مع الفريق، والأولى في افتتاح الموسم الجديد، مع ظهور عدد من العناصر للمرة الأولى في تشكيلة الفريق بعد الانضمام إليه مؤخراً مثل جوانكا وأحمد نور الله وخالد بطي.

ولن تكون مهمة «أصحاب السعادة» سهلة أمام منافسه بطل الدوري الكويتي في نسخته الأخيرة، والذي أكمل إعداده تحت إشراف مدربه الصربي بوريس بونياك، الذي تعاقد معه النادي قبل 4 أشهر فقط، وخاض الكويت قبل 5 أيام مواجهة ودية قوية أمام الهلال السعودي في العاصمة السعودية الرياض خسرها 2-4 ختم بها إعداده للبطولة.

13 عاماً

من جانبه أكد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة أن فريقه يدخل البطولة باعتبارها تحضيراً لمشوار الموسم، وبوابة للفوز بلقب الدوري المحلي بعد غياب 13 عاماً، ذاكراً أن لقب الدوري يعتبر الأهم بالنسبة لـ«العنابي»، وأضاف: لكننا لن نتساهل أمام المنافسين وسنبذل قصارى جهدنا حتى نقدم أفضل ما لدينا، ونحقق نتائج إيجابية تمنحنا بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة.

وأبان موسيماني أنه لا يعرف الكثير من المعلومات عن فريق الكويت، الذي يلتقيه اليوم، واستطرد: أعرف أنه لعب مباراة مع الهلال وأحرز هدفين في مرماه، هذا دليل على أنه منافس قوي، وبه عناصر جيدة، ويستحق الاحترام مثل جميع فرق البطولة.

وأكد مدرب الوحدة أنه واثق بلاعبيه، ويدرك أنهم سيقدمون مستويات متميزة، ترضي تطلعات الجماهير التي تنتظر منهم الكثير، وقال: علينا فقط التركيز في اللقاء حتى نتمكن من الفوز بالنقاط الثلاث، ونضع الخطوة الأولى في طريقنا نحو التأهل.

منافس قوي

وعلى الجانب الآخر أظهر الصربي بوريس بونياك مدرب الكويت احتراماً كبيراً للوحدة، وقال إنه منافس قوي، والفوز عليه ليس أمراً سهلاً، ذاكراً أن منافسه يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، وعدداً كبيراً من الأجانب البرازيليين أصحاب الجودة العالية، مؤكداً في الوقت ذاته حرص فريقه على تحقيق الفوز في بداية مشوار البطولة.

وأكد بونياك اكتمال التحضيرات للقاء والبطولة بشكل عام، ذاكراً أن مباراة فريقه ضد الهلال السعودي أسهمت بشكل كبير في تجهيز اللاعبين لأنها، وحسب قوله، كانت مواجهة قوية استفاد منها كثيراً.

ألوان مختلفة

يرتدي الفريقان ألواناً مختلفة عن التي اعتادا عليها في معظم المباريات، حيث يرتدي الوحدة القميص «الرمادي» بدلاً عن لونه الأساسي «العنابي»، فيما يرتدي الكويت المشهور بـ«الأزرق» القميص «الأبيض»، وذلك في جميع مباريات دور مرحلة المجموعات، حسب الاتفاق في الاجتماع التقليدي للبطولة.

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