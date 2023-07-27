كأس العالم 2026.. الإمارات مع البحرين في مجموعة واحدة بتصفيات آسيا

المصدر: البيان

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أسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

ويلعب منتخب قطر بطل كأس آسيا 2019، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كل من الهند والكويت والفائز من مواجهة الدور الأول رقم 1 بين أفغانستان ومنغوليا.

في المقابل جاء منتخب السعودية في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه كل من الأردن وطاجيكستان والفائز من مواجهة الدور الأول رقم 6 بين كمبوديا وباكستان، في حين يلعب منتخب اليابان بالمجموعة الثانية إلى جانب سوريا وكوريا الشمالية والفائز من مواجهة الدور الأول رقم 5 بين ميانمار وماكاو.



وفيما يلي قرعة الدور الثاني من التصفيات المشتركة:

- المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من الدور الأول 1 (أفغانستان - منغوليا)

- المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من الدور الأول 5 (ميانمار - ماكاو)

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من الدور الأول 3 (سنغافورة - غوام)

- المجموعة الرابعة: عمان، قرغيزستان، ماليزيا، الفائز من الدور الأول 7 (الصين تايبية - تيمور الشرقية)

- المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمانستان، الفائز من الدور الأول 9 (هونغ كونغ - بوتان)

- المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفلبين، الفائز من الدور الأول 8 (إندونيسيا - بروناي)

- المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من الدور الأول 6 (كمبوديا - باكستان)

- المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من الدور الأول 4 (اليمن - سريلانكا)، الفائز من الدور الأول 10 (نيبال - لاوس)

- المجموعة التاسعة: أستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من الدور الأول 2 (المالديف - بنغلادش)



ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً جرى تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ولغاية حزيران/يونيو 2024.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.



وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.



في الجهة المقابلة تنتقل المنتخبات الـ 18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسوف يتم لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة.

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