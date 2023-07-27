النسخة الـ 30 الاختبار الأول لموسيماني

المصدر: أبوظبي- البيان

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يقود المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، فريق الوحدة في أول مهمة رسمية له بالنسخة الـ 30 من البطولة العربية، غداً ، بعد توليه مهمة التدريب مؤخراً، على أمل بلوغ منصات التتويج في مهمة شاقة، قياساً بقوة وجاهزية الأندية المشاركة في البطولة، لكن «العنابي» الذي رفع الضغط عن لاعبيه بالتأكيد على أن المشاركة الهدف منها الظهور الإيجابي والتحضير الجيد للموسم الجديد، يحلم ببلوغ منصات التتويج، والظفر بأول بطولة خارجية تحت قياده مدربه عاشق التحديات وصائد البطولات.

وجاء اختيار الوحدة للمدرب الأفريقي بناء على سيرته الذاتية الحافلة، التي تحكي عن مشوار نجاحاته في عالم التدريب، الذي بدأه عندما كان لاعباً محترفاً في بلجيكا مع فرق المراحل السنية لاكتساب الخبرة، ما يؤكد أنه كان يخطط لمستقبله بشكل جيد. وبعد اعتزاله عمل مساعداً للمدرب في فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي حتى أصبح المدير الفني للفريق في 2001، واستمر معه لمدة 7 أعوام، وأحرز معه عدداً من الألقاب المحلية، وفي 2007 تولى تدريب منتخب بلاده مؤقتاً قبل أن يصبح مساعداً لمدربين كبار في المنتخب، ليعود إلى منصب المدير الفني في 2010، لكن تمت إقالته سريعاً.

نقلة مهنية

وكان عام 2012 بمثابة نقلة في مشواره التدريبي، عندما نجح في قيادة نادي بلاده صن داونز للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وفاز مع النادي ذاته بلقب كأس السوبر الأفريقي في 2017، وواصل في قيادة الفريق وقاده إلى التتويج بعدد 5 بطولات محلية حتى 2020، والذي شهد نقطة تحول أخرى في مسيرة موسيماني عندما انتقل إلى تدريب الأهلي المصري، والذي حقق معه شهرة عربية كبيرة، وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 2020 و 2021، بجانب التتويج معه بلقب كأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

وبعد مشواره الحافل والقصير مع الأهلي المصري انتقل في سبتمبر من العام الماضي لتدريب الأهلي السعودي، ليعيده من جديد إلى دوري المحترفين، بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى في يونيو الماضي، ليكون الوحدة محطته الجديدة، وسط أحلام مشتركة بإنجازات وبطولات تصنع مجداً تاريخياً للعنابي، الذي يحلم جمهوره بمعانقة لقب خارجي.

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