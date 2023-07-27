الوحدة يبدأ بمواجهة الكويت غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكمل الوحدة تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية بأبها، والتي يبدأ فيها مواجهاته يوم غد بلقاء الكويت الكويتي، ويخوض مباراته الثانية أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الاثنين المقبل، ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالرجاء المغربي «حامل اللقب» يوم 3 أغسطس.

وكان الوحدة قد نجح في العبور إلى دور المجموعات عقب فوزه على البرج اللبناني ذهاباً وإياباً 3-0 و 1-0، ليتخطى الدور الأول، ويقصي في المرحلة الثانية الجيش الملكي المغربي بالتعادل ذهاباً بدون أهداف، والفوز عليه 3-0 في الإياب.

وظل الوحدة في حالة إعداد مستمر للبطولة، خلال الفترة الماضية، شملت معسكراً خارجياً في صربيا، انطلق في الأول من الشهر الجاري، واستمر 17 يوماً، وبعد العودة بأربعة أيام غادرت بعثة النادي إلى أبها السعودية، بهدف التحضير المبكر للبطولة، وكان يفترض أن يخوض مباراة ودية أمام أهلي طرابلس ، ولكن تم إلغاء المواجهة لعدم وصول بعثة فريق الأهلي في موعدها المحدد.

تحضيرات

وخلال الأيام السابقة واصل «أصحاب السعادة» التدريبات ، بقيادة إسماعيل مطر، لكنه بالمقابل خسر جهود نجمه الشاب عبد الله حمد، الذي تعرض إلى كسر في مشط القدم، استدعى سفره إلى برشلونة، لإجرائه عملية جراحية، ليكون غيابه أكبر صدمة للجهاز الفني قبل انطلاق البطولة نسبة للدور المؤثر، الذي يؤديه حمد في تشكيلة العنابي.

ويعتبر ظهور الوحدة في مرحلة مجموعات في البطولة العربية الثاني له خلال مشواره، بعد أن كانت مشاركته الأولي في 2017 .

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