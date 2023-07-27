قرعة تصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027» اليوم

المصدر: دبي – العوضي النمر

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تتجه أنظار منتخبات القارة الصفراء صوب كوالالمبور، اليوم، حيث تجرى قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث يشارك 45 منتخباً في التصفيات.

ويتابع أعضاء الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني مراسم القرعة، حيث يبدأ «الأبيض» مشواره في التصفيات من الدور الثاني، إلى جانب 27 منتخباً تأهلت بصورة مباشرة، بفضل تصنيف شهر يوليو الحالي، في الوقت الذي يستهل فيه 18 منتخباً احتلت التصنيف الأدنى المنافسة، من خلال الدور الأول في «التصفيات المشتركة»، حيث جاء تصنيف «الأبيض»، وفق «فيفا» لشهر يوليو في المركز التاسع آسيوياً.

وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف مقعد في المونديال، ويشهد الدور الأول للتصفيات تقسيم المنتخبات الـ 18 صاحبة المراكز الأدنى في تصنيف يوليو الحالي، على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب 12 و17 أكتوبر 2023.

وتتأهل المنتخبات التسعة، التي تحقق الفوز في الدور الأول، من أجل المشاركة في الدور الثاني، لتنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يوجد 36 منتخباً في الدور الثاني، يتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024.

ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وتضمن في الوقت نفسه الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

ويجرى سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين، من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

في الجهة المقابلة فإن المنتخبات الـ 18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، تنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، وسيتحدد في وقت لاحق نظام المنافسة لتلك المنتخبات.

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