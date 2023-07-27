عجمان يكسب تجربته الثانية في ألمانيا

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

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حقق عجمان الفوز في ثاني تجاربه بمعسكره الخارجي في مدينة نورمبرغ الألمانية، في المباراة التي جمعته بأحد فرق الدرجة الثالثة بألمانيا، حيث كسبها «البرتقالي» بنتيجة 3 - 0، سجل الأهداف المهاجم المغربي وليد أزارو والجناح البحريني علي مدن والمدافع عبدالله صالح.

ودفع المدير الفني لفريق عجمان، المدرب البرازيلي كايو زاناردي بالتشكيلة الأساسية في الشوط الأول، وأجرى تبديلات عدة في الشوط الثاني لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين. ويختتم عجمان مبارياته التجريبية غداً الجمعة أمام الجزيرة الذي يقيم معسكره في ألمانيا أيضاً، ويعود بعدها الفريقان لمواصلة إعدادهما في الإمارات.

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