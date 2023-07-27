الرمادي .. رقم قياسي جديد في عالم التدريب

المصدر: (دبي - البيان)

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حطم المدرب المصري أيمن الرمادي رقماً قياسياً جديداً في عالم التدريب بتوليه مسؤولية تدريب 3 فرق في مصر والإمارات، خلال 11 يوماً.

وتولى الرمادي تدريب فريق أسوان المصري الذي هبط لدوري الدرجة الثانية حتى يوم 14 يوليو، وبعدها درب فريق سيراميكا يوم 22 يوليو بعقد مؤقت، وقاده للقب كأس الرابطة المصرية، ثم حزم الرمادي حقائبه أول من أمس واتجه إلى العاصمة أبوظبي، لتنفيذ اتفاق مسبق بتولي تدريب الظفرة للموسم المقبل، سعياً لإعادة الفريق إلى دوري المحترفين.

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